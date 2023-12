Los duros posteos de Lucas Benvenuto tras el debut teatral de Jey Mammon

Lucas Benvenutos 01.jpeg

En sus historias en Instagram, Lucas Benvenuto escribió: "El daño que me hicieron nadie lo va a reparar. Per quiero decirles algo... No me sorprende en un país donde en los medios predominan la violencia, la falta de respeto y la corrupción en todas sus formas... Que paguen para verlo...".

En un segundo posteo sumó: "Y créanme que quiero dejar toda esta mierda atrás. No me importa que vuelta a trabajar! La vida siegue, al menos para mí. Solo recuerden esto... lo que no te mata, te hace más fuerte y más fuerte".

Finalmente, el joven se dirigió a los miles de seguidores que le envían mensajes de solidaridad. "Gracias por todo el apoyo que me dan", sentenció.

Jey Mammon volvió a los escenarios: emotivo descargo y contundente reacción del público

En marzo de este año se conoció una fuerte denuncia pública de parte de Lucas Benvenuto. El joven contó que mantuvo una relación con Jey Mammon cuando era menor de edad y advirtió que sufrió abusos durante los años que duró el vínculo.

El caso generó un enrome revuelo. El conductor y humorista se defendió de esas acusaciones. "A mí me están denunciando de algo tremendo, me están cancelando por algo tremendo y eso es lo que me está matando. Me están asesinando 24/7 en la televisión con la excusa de cuántos años tenía”, expresó.

Jey afrontó meses muy duros: fue desvinculado de La Peña de Morfi (Telefe), se cayeron muchos de sus proyectos y decidió alejarse del medio. Sin embargo, en noviembre, el artista empezó a trabajar en su regreso a los escenarios con un nuevo unipersonal.

Anoche, el humorista estrenó Enseguida vuelvo, una obra que escribió para su vuelta a Villa Carlos Paz, con muchos de sus personajes consagrados, como "Estelita" o "Albertito", y bajo producción de Gustavo Sofovich. En su noche debut, el cómico cerró con un mensaje al público, que lo ovacionó de pie.

"Acá hay mucho amor... como la vocecita del aeropuerto, que era la voz de La Negra Vernaci. Yo le dije a La Negra: 'te voy a escuchar todas las noches porque sos mi amiga y me vas a estar acompañando'", comenzó diciendo Jey.

"Le quiero agradecer a ella y a un montón de gente que me gustaría nombrar y que no voy a estar nombrando ahora. Pero, principalmente, le quiero agradecer a cada uno de ustedes", continuó.

El artista concluyó destacando que sus admiradores le dieron fuerza para regresar. "Hoy cobró sentido esa frase que dice: 'me debo a mi público'. Ahora la entendí. Por ustedes estoy acá parado, antes de terminar el año. Muchas gracias de corazón. Costó un hu... arrancar.... un hu...", remató.