Lucas Benvenuto habló emocionado con Pamela David sobre la importancia de un cambio en la ley de abuso infantil

Lucas Benvenuto - Ley Lucas - Desayuno americano.jpg

Así las cosas, este jueves Pamela David entrevistó a Benvenuto desde Desayuno Americano (América TV), quien aseguró emocionado ante la confirmación del ingreso del proyecto de ley al Congreso sentirse satisfecho: "Siento que tantos años de lucha valieron la pena".

En tanto, ante la consulta de la conductora de América TV sobre cuál es su anhelo hoy, Lucas Benvenuto fue claro. "Primero que aprueben este proyecto. Es un gran paso que lo hayan presentado. El paso final sería la aprobación de esto. No me haría falta más nada, porque sé que no habría más Lucas si esto se lleva adelante y cambiarían muchas cosas".

Por último, el joven dejó claro de aprobarse esta ley "Muchas personas que no se animan a denunciar porque saben que va a prescribir, se animarían a dar este paso... Sería una puerta enorme para que muchas personas se animen y puedan seguir con sus vidas".

Embed

La nueva vida de Lucas Benvenuto en Ushuaia tras denunciar a Jey Mammon: su pasión por el patín

La denuncia de abuso sexual que hizo en contra de Jey Mammon y que causó una gran repercusión en los medios y en la sociedad puso a Lucas Benvenuto de un día al otro en las noticias a nivel nacional.

Lo cierto es que desde hace unas semanas, el joven está instalado en Ushuaia donde pasa sus días ejerciendo la profesión que más ama: es profesor de patín artístico sobre hielo. Desde sus historias de Instagram, el joven de 30 años muestra cómo es su nueva vida allí y pasa sus días acompañado por sus amigos más cercanos.

lucas benvenuto.jpg

"Hoy se trabaja, y así!", comentó Lucas en una de sus historias donde se lo ve sonriente disfrutando del bello paisaje y de la nieve que caía.

Embed

Por el trabajo que realiza, Lucas muchas veces también es convocado para brindar clases en otros puntos del país como Córdoba y Buenos Aires. Además, mostró otro video practicando patín y mostrando toda su destreza, deporte que lo ha llevado por el mundo a conocer distintas pistas.

Embed

Cabe recordar que Jey Mammon dejó la Argentina hace unos días y se instaló por un tiempo en Madrid, España, en busca de un poco de paz tras ser noticia en todos los medios nacionales durante varios días y las entrevistas que dio defendiéndose de la grave acusación en su contra.