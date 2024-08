Lucía Maidana quebró en llanto tras la separación escandalosa separación de Nico Grosman y Flor Regidor

Embed

En su visita a Luzu TV, la salteña quebró en llanto al referirse a los rumores sobre su vínculo con Nico. "Nunca había recibo tanto hate en mi vida", exclamó, visiblemente afectada por el revuelo que generó en el tema.

Luchi remarcó que se difundieron noticias falsas. "Hoy me levanto con noticias falsas, con desinformación... y digo que mier... son algunos medios de comunicación", enfatizó.

Al finalizar, la salteña reconoció cuál fue su error. "Yo me metí en una relación en la cual no me tendría que haber metido", cerró.

La escandalosa separación de Florencia Regidor y Nicolás Grosman puso en la mira a Lucía Maidana, la supuesta tercera en discordia al haberse chapado al finalista de Gran Hermano 2023 quien se consideró soltero después de que su pareja lo había cortado vía WhatsApp.

Lo cierto es que luego de los descargos tanto de Nico como de Lucía, a través de sus redes sociales, tal parece que la salteña habría tenido un destacable gesto para con su excompañera de reality.

Así, según detalló el periodista Fefe Bogiorno desde sus historias virtuales de Instagram, Lucía habría asumido su error pidiendo disculpas.

“Luchi la llamó a Flor y le pidió disculpas. Pudieron dirimir sus temas y acordaron ‘respetarse como mujeres’”, aseguró el panelista de LAM (América TV) y Bondi.

Al tiempo que detalló que ambas “prefieren cortar el tema acá porque, aparentemente, ‘ninguna siente ser culpable’ (textual)”.