Picante versión sobre la infidelidad de Nicolás Grosman a Flor Regidor: "Él se le declaró a..."

Enseguida, las miradas se dirigieron a Lucía Maidana, con quien Nico siempre tuvo una química especial.

En Bondi Live, Fede Bongiorno y Pepe Ochoa dieron más detalles de la trama oculta detrás de esta ruptura. “No fue en el boliche, fue en la pileta del hotel. Nicolás y Lucía chaparon en la pileta del hotel”, precisó Fefe.

Su compañero, en tanto, sumó: "Una persona cercana a Nico me habla por WhatsApp y me dice ‘lo que acaban de decir de la declaración de Nico a Lucía es verdad. Nico la agarra, le dice que la amaba y que estaba enamorado de ella y que la iba a dejar a Flor para empezar a estar con ella’”.

“Lucía le frena el carro, esto me lo cuenta una persona del entorno de Nicolás. Ella le dijo que lo quería un montón, pero que toda la situación la confundía mucho, que no sabía lo que le pasaba. Y le dijo que no estaba para nada y que no la deje a Flor”, siguió Pepe.

Y finalizó: “Pero Nico se da vuelta y le cuenta a Flor que se le declaró a Lucía, con la intención de que Flor le diga que no seguían”.

Qué dijo Lucía Maidana tras ser apuntada como la tercera en discordia entre Flor Regidor y Nico Grosman

El sábado explotó una terrible bomba en el mundo de Gran Hermano después de que Florencia Regidor confirmó su separación de Nicolás Grosman y lo acusó de serle infiel.

En este contexto, fue Federico Manzana Farías quien desde su cuenta en X contó que la tercera en discordia habría sido otra ex GH, Lucía Maidana, desatando un terrible escándalo.

En su posteo en redes sociales donde confirmó la ruptura con Nico y lo acusó de ser infiel, Flor Regidor no dio ningún nombre de la mujer involucrada. "Él decidió faltarme el respeto con una infidelidad", señaló Florencia.

Lo cierto es que en medio del silencio en público, Luchi decidió enviarle un mensaje a las fanáticas que integran un grupo de difusión de WhatsApp el cual se titula Luciernagas.

“Chicas, ¡estoy bien! Las amo”, fue el escueto mensaje que escribió Lucía a sus fans en el medio del escándalo que la involucra como la tercera en discordia entre Flor y Nico.

Si bien no hizo mención al escándalo de infidelidad en sí, Lucía Maidana llevó tranquilidad a sus fans al contar que está bien.