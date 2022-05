Luciana Salazar denunció que usaron a Matilda para hacer una estafa en las redes

salazar1.jpg

Al notarlo, Salazar se puso en contacto para reprochar la actitud: “¿Qué pasó? ¿Dejaste de ser del fans club de mi hija y te quedaste con sus seguidores?”, escribió la rubia.

"Me respondió y la verdad es que no sentimos ambos estafados. A él le cobraron mucho y en dólares... me explicó la situación y encima, no sólo volvió a poner las fotos de mi hija sino que me ofrece quedarme con la cuenta. Un acto de honestidad que valoro muchísimo", indicó.

“Lo cuento porque me parece lindo compartir este gesto tan poco visto últimamente. Gracias de corazón,. Hay que tener cuidado porque usan a los famosos para ganar seguidores y después, estafan a la gente", finalizó.

El tremendo mensaje de la novia de Martín Redrado contra Luciana Salazar

En los últimos días, Luciana Salazar y Martín Redrado se convirtieron en protagonistas de un nuevo conflicto aunque hasta el momento no queda del todo claro qué es lo que pasa entre ellos.

Y en medio de la disputa mediática, Lulú Sanguinetti, actual pareja del economista, se metió en este enfrentamiento y opinó sin filtros.

“¿Cuánta más locura y maldad podrá manejar? ¡Cuánto despecho por nuestro casamiento!”, arrojó en una publicación de Instagram donde hacían referencia al escándalo.

Después de que en una entrevista, Martín Redrado negara ser el padre biológico de Matilda y asegurara que no tiene ningún tipo de obligación con la hija de su expareja, en Socios del Espectáculo pusieron al aire unos fuertes audios.

En las grabaciones filtradas, el economista solicita la revinculación con la nena de tres años y se puede escuchar como Salazar se niega a ese pedido.

Estos audios fueron publicados en el perfil social del ciclo que se emite por El Trece y la actual pareja de Redrado lanzó un picante mensaje. “¿Cuánta más locura y maldad podrá manejar? ¡Cuánto despecho por nuestro casamiento!”, escribió en los comentarios del posteo.