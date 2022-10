Luciana Salazar fue vinculada nuevamente a un jugador de River Plate

GOSSIPEAME LULI.jpg

"Llegó toda montada diosora, a la concentración de River, en una camioneta blanca", aseguró la cuenta de chimentos, aunque por el momento no hay nombres concretos de quién sería el nuevo amor de la vedette.

Esta semana, Luli se vio envuelta en otro conflicto luego de que en Intrusos (América TV), revelen la tensa situación que la mamá de Matilda estaría viviendo con sus vecinos de edificio a causa de un problema de filtraciones en varios de los pisos, acusando a la vedette de impedir que chequeen su propiedad para solucionar el inconveniente que afecta a varios propietarios.

Ante semejante acusación, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Luli habló del tema. "¡Es mentira! En mi casa está todo arreglado hace días", aseguró la rubia y subrayó indignada: "Esto está hecho por una persona, inventando situaciones que no fueron así, solo para ensuciarme", le confesó a este portal.

La tajante opinión de Luciana Salazar sobre la boda de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti

En medio de su viaje por Europa y los rumores que la vinculan cada vez con más fuerza al futbolista del Manchester City, Julián Álvarez, Luciana Salazar se refirió a la reciente boda de su ex, Martín Redrado con Lulú Sanguinetti en Italia.

En diálogo con revista Gente, la modelo acusó al economista de haber pedido que la censuraran en algunos canales de televisión: "Yo sé perfectamente y lo sé porque me lo han confirmado muchos periodistas", explicó.

Y amplió: "Que él (Redrado) pide que no me hagan notas, que no me convoquen de invitada a ningún programa y, de esta forma, se está metiendo con mi trabajo".

En cuanto a la boda de Redrado con Sanguinetti, expresó contundente: "Nada me interesa menos que ese tema. Me encanta que haga su vida, pero me gustaría que me permitiera a mí hacer la mía en paz".

Cabe recordar que Salazar y Redrado estuvieron siete años juntos y a medidos de julio de 2017 anunciaron su separación. Desde entonces, mantuvieron algunos fuertes cortocircuitos en los medios y en la Justicia.