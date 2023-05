Luciano Castro fue tajante a la hora de hablar de los rumores de separación de Flor Vigna

Luego, añadió: “Ella dice que se bajó de la obra de teatro El Divorcio porque quiere dedicarse a la música de forma exclusiva. A mí me dicen que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban”.

“La misma gente que me confirma la separación me dice que tampoco está dicha la última palabra, quizás no trabajando juntos deciden recomponer la relación”, aclaró al final Nancy.

PrimiciasYa se contactó en exclusivo con Luciano Castro y el actor fue tajante a la hora de hablar de los rumores de separación de Flor Vigna. "No es así, no estamos separados. Gracias", aseguró el galán.

Flor Vigna enfrentó los rumores de crisis con Luciano Castro tras su sorpresiva decisión: "Me están pasando cosas..."

Después de que en Intrusos (América TV) anunciaran que Flor Vigna decidió bajarse de la obra teatral El divorcio, la cantante habló en exclusiva con PrimiciasYa y se refirió a la supuesta crisis con Luciano Castro y a su presente laboral.

"Es por algo lindo y fue consensuado. A mí están pasando cosas muy lindas en la música. Estamos con producciones muy grosas y yo no tenía tiempo para ensayar con la banda", aclaró la actriz sobre su salida de la obra que protagoniza junto a Luciano Castro, Carla Conte y Pablo Rago.

En diálogo con PrimiciasYa, Vigna detalló que"desde el principio ya se sabía que yo tengo que ir de gira en julio.Ya estaba consensuado hace tiempo. Aparte viene un reemplazo re lindo que está en un re buen momento, que es Mica Riera. La está rompiendo en Netflix con la serie de Fito". Y reiteró: "Es consensuado, es todo lindo, es por una buena razón".

Sobre los supuestos rumores de crisis con su novio, la cantante de Mal ahí afirmó: "Con Lucho todo bien". Y para cerrar, con la buena onda que la caracteriza, aseguró: "A la obra le va a ir increíble".