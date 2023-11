Luciano Castro habló de su enojo ante el mal momento que vivió en el ciclo de Dallys Ferreira

Luciano Castro y Pablo Rago en La mañana de Unicanal - Paraguay.jpg

Allí, al ingresar Luciano al estudio, Ceria intentó bromear con el escultural físico de Castro tocándole uno de sus musculosos brazos, lanzando "¡es de verdad, señora!", lo que incomodó por demás al actor argentino y señaló que si hubiera sido al revés podría ser objeto de una demanda.

Horas después, desde LAM (América TV) Maite Peñoñori contó que pudo hablar con el novio de Flor Vigna sobre el áspero episodio y reveló que “Luciano se quedó muy amargado con que se haya viralizado solo ese momento”.

Al tiempo que sumó: "Me dijo ‘Yo entiendo que soy un mal llevado, que siempre contesto mal. Pero en este caso puntual no fue para incomodar’”, y agregó: “Me explicó que después la resaltó mucho a Dallys como conductora y que después se pudo dar una charla muy copada".

Asimismo, la angelita remarcó que Castro le aseguró que "se pudo dar una charla muy linda. No se hicieron los tontos en el programa, como que tomaron el guante y trataron el tema", dejándole en claro que "no quiso incomodar" con su reacción.

Dallys Ferreira sobre el incómodo momento que vivió Luciano Castro en su programa: "No fue nuestra intención"

El incómodo momento que vivió Luciano Castro en la televisión paraguaya este jueves tuvo gran repercusión en las redes y varios usuarios criticaron a las conductoras del ciclo. En diálogo con PrimiciasYa, Dallys Ferreira aclaró: "No me imaginé que esto tendría esta repercusión, porque la entrevista que tuvimos después duró mucho tiempo y hablamos de muchos temas. Nos tomó por sorpresa la reaccion que tuvo y no fue nuestra intención hacerlo sentir incómodo. Mi compañera hizo el chiste, yo le seguí la broma porque acá en Paraguay no es tanto como en Argentina opinar sobre el físico de las personas".

"Yo de inmediato como dije al aire señalé qué bueno que traiga ese ejemplo para que se debata y se intercambien opiniones, y aprendamos a respetarnos entre todos. Me pareció interesante, yo no me enojé ni me molesté por lo que pasó. Él me dijo después 'imaginate Dallys vos, siendo conductora de un programa periodístico, vas a un programa para hablar de tu trabajo y cuando llegas empiezan hacer bromas o hacer foco sobre qué buena estas'... Él planteó ese sentido de igualdad para cómo él se siente, esas bromas o encasillar a las personas sobre su físico sobre todo en los medios argentinos, por su físico no está bueno. Él hizo muchos trabajos para que lo reconozcan y no le gusta que solo se lo destaque por su físico", contó.

"Después él estuvo muy bien el resto del programa donde se sumó Pablo Rago para la entrevista ya que están de gira con la obra de teatro. Todo quedó más que bien y él se fue contento tras la visita. Yo lo respeto mucho a Luciano, es un gran actor y mis compañeros también. Estábamos contentos de tenerlo y valoramos su visita", cerró la animadora.