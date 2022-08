Luciano Castro y Flor Vigna rumbo al altar

lam.jpg

El amor entre Flor Vigna y Luciano Castro fue inesperado, pero desde el momento en el que confirmaron su romance, no pararon de demostrarlo en las redes sociales. Hace poco, incluso, la pareja se tomó unas vacaciones en Nueva York.

Fue la cantante quien compartía mayormente las imágenes, y en ellas se los veía cómplices y enamorados. Flor se mostró de compras en un supermercado y también mostró a su novio sin remera y estrujándola llena de sudor, exhibiendo su trabajado físico al sol.

"Flasheando video clip en el supermercado", expresó Flor Vigna a pura sonrisa y movimiento dentro del local.

Flor Vigna contó qué es lo que más le gusta de Luciano Castro

Ante una pregunta en Instagram de un seguidor, la actriz y cantante Flor Vigna reconoció qué es lo que más le seduce de su novio, Luciano Castro.

Fue a través de la red social donde la actriz y cantante abrió lugar para recibir algunas consultas de sus seguidores y una fue dirigida hacia su relación con el actor y ex de Sabrina Rojas.

"¿Qué es lo que más te enamora de Lucho? Los crucé en la calle y son un amor están muy inlove", le preguntaron a Flor Vigna a través de sus stories de Instagram y donde hace unas semanas respondió si quiere ser mamá.

A lo que ella respondió enamoradísima con una foto de los dos: "Me gusta cómo nos motivamos a ser nuestra mejor versión. Me gusta cuando llego hecha percha y puedo llorar con él. Y cuando me hace reír a carcajadas. Me gusta cómo me cuida. Me gusta su familia y él en mi vida".