Flor Vigna escrachó a Luciano Castro y lo insultó por un particular motivo

“Che…pero se está bajando todo el helado el hijo de…”, escribió Flor en el video que publicó en sus redes escrachando a su pareja comiendo solito el postre que era para los dos.

Luciano abrigado con una manta negra en lo que parece el comedor de su casa mientras lo degustaba y sin hacerle caso a su novia que lo grababa con el fin de compartir ese contenido con todos sus seguidores.

Luciano Castro enfrentó los rumores de compromiso con Flor Vigna: "Nadie deja nada por el otro"

Durante el fin de semana Flor Vigna cumplió años y la bailarina lo festejó a lo grande junto a su novio, Luciano Castro, y muchos amigos a puro baile en un boliche porteño donde se mostraron muy acaramelados frente a los flashes de las cámaras. Allí, a ambos se los vio con un anillo similar en sus manos, por lo que rápidamente surgieron rumores de compromiso en la pareja, que el actor se encargó de desactivar en menos de lo que canta un gallo.

Entrevistado anoche por LAM en medio de un evento de El primero de nosotros (Telefe) ya en sus instancias finales, el actor habló de todo un poco. Desde cómo ha cambiado su actitud para con el medio a lo largo de los últimos años, donde admitió que como siempre entendió la fama y el éxito como algo efímero nunca quiso caer en la tentación de creer en ninguna de ellas.

En tanto, a la hora de hablar de su situación amorosa, Luciano Castro no tuvo reparo alguno en referirse a su relación con Flor Vigna. Y cuando el cronista de América TV le consultó por los anillos que mostraron durante el fin de semana y los rumores de compromiso, el actor fue contundente. "No, no nos comprometimos... No me comprometí con nadie. No está en los planes tampoco. Tenemos anillos pero no nos comprometimos, y no se habla. Nos gusta un montón ser novios y disfrutar de eso", aseguró firme.