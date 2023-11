Luciano Pereyra enfrentó por primera vez el rumor que lo vinculó a Alejandro Fantino

Y Luciano contestó: “Absolutamente nada. No es más que un rumor entonces me parece que perder el tiempo en rumores que no suman... Tengo bien claro mi trabajo, mi profesión y mi vida sobre todas las cosas”.

“También creo que se generan esos rumores por no andar mostrando la vida privada. No me interesa mostrar la vida privada, por algo es privada”, argumentó el cantante.

“¿Pero sentís que alguien te cobró algo por no haber querido mostrar o por no haber querido compartir tu vida privada con ese rumor?”, repreguntó Luli Fernández.

Y Luciano Pereyra comentó: “No lo tendría que responder yo. Tampoco me interesa, para nada. No tiene sentido. 2023. Queda muy raro”.

Luego, el cantante tuvo su espacio para la pregunta y le consultó a la modelo si había sido infiel y ella contestó que "sí" y que fue cuando era chica.

El terrible mensaje que le llegó a Luli Fernández de uno de los delincuentes que robó en su casa

Luli Fernández recordó en su visita al programa PH Podemos Hablar la violento entradera que sufrió en su casa en 2020 y reveló que uno de los ladrones detenidos le hizo llegar un escalofriante mensaje desde la cárcel.

“Uno de los ladrones quiso secuestrar a mi hijo Indalecio y cuando lo detienen le hizo llegar un mensaje a mi marido (el abogado Cristián Cúneo Libarona) a través de una persona que él conoce, un mensaje que en realidad era para mí”, contó la modelo.

Y explicó: “Le dijo a otro preso, que sabía que conocía a mi marido, que me quería pedir perdón porque nunca se iba a olvidar el miedo en los ojos de esa mamá cuando él dijo lo dijo y que él no era así”.

Ante este pedido de perdón del delincuente, Luli Fernández fue terminante: “Me parece que hay cosas que uno las puede aceptar, disculpar pero si o sí hay que encomendarlas a Dios. Yo personalmente no estoy capacitada para perdonarlo, fue tan doloroso”, dijo después sincera.

“A mi hijo le dejó traumas por mucho tiempo. No, no te perdono, no te voy a perdonar nunca, si no eras de esos no lo hubieses hecho y lo hiciste", reconoció la modelo aún conmovida por aquel dramático episodio.

Y cerró firme hablándole al delincuente: "No te creo (el perdón). Hay cuestiones que no se pueden dar una segunda oportunidad”.