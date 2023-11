El terrible mensaje que le llegó a Luli Fernández de uno de los delincuentes que robó en su casa

Y explicó: “Le dijo a otro preso, que sabía que conocía a mi marido, que me quería pedir perdón porque nunca se iba a olvidar el miedo en los ojos de esa mamá cuando él dijo lo dijo y que él no era así”.

Ante este pedido de perdón del delincuente, Luli Fernández fue terminante: “Me parece que hay cosas que uno las puede aceptar, disculpar pero si o sí hay que encomendarlas a Dios. Yo personalmente no estoy capacitada para perdonarlo, fue tan doloroso”, dijo después sincera.

“A mi hijo le dejó traumas por mucho tiempo. No, no te perdono, no te voy a perdonar nunca, si no eras de esos no lo hubieses hecho y lo hiciste", reconoció la modelo aún conmovida por aquel dramático episodio.

Y cerró firme hablándole al delincuente: "No te creo (el perdón). Hay cuestiones que no se pueden dar una segunda oportunidad”.

El llamativo motivo por el que Luli Fernández decidió eliminar sus tatuajes más personales

Luli Fernández, a través de sus redes sociales, les contó a sus seguidores el motivo por el que decidió remover de su cuerpo algunos de los tatuajes que se hizo a lo largo de su vida.

"Primera sesión adentro", comenzó diciendo la modelo en sus historias de Instagram. "Se los adelanté hace algunas semanas. Empiezo a sacarme muchos de mis tatuajes", agregó la morocha sobre una foto de su brazo en la que tenía tatuada una frase.

"¿Por qué? Porque ya no los quiero", sostuvo. "No me representan en esta etapa de mi vida y porque al fin la tecnología está para que la piel quede perfecta", explicó Luli.

En otra historia de la red social, la modelo reveló si el procedimiento era indoloro: "¿Duele? Sí, duele un poco (podés ponerte anestesia local si querés)".

"Pero el deseo de transitarlo y la convicción de querer hacerlo supera ampliamente el dolor de la sesión. Las sesiones son cada dos meses", añadió.