Luis Novaresio planteó un cambio radical en la medición del rating: "Deberíamos prescindir del minuto a minuto"

Luis Novaresio mencionó que, fiel a su estilo, buscará tener una lista de invitados variados. "Me voy a poder encontrar con personajes muy conocidos y otros menos, pero no solo desde el lugar más obvio, sino también más desde lo personal. Además, van a ver un especial hincapié en algunas cosas que a mí me interesan mucho, como el psicoanálisis y la divulgación científica", resaltó.

image.png

"Yo siento que este es el programa en donde soy más yo. Lo que se ve al aire es lo que a mí me gusta hacer, que es preguntar, indagar, interrogar desde la curiosidad a los invitados", acotó.

El periodista señaló que el ciclo tiene un diferencial importante. "En este programa pasa algo que no es muy frecuente en la TV: no estamos atrás del minuto a minuto. Me parece que eso nos da la chance de que tenga una calidad extra", advirtió.

En ese sentido, Novaresio opinó que hay un debate pendiente sobre cómo medir la audiencia en la TV: "En alguna época me puse a investigar y había visto algunas experiencias europeas, donde habían prohibido por ley el minuto a minuto durante las emisiones informativas, a los efectos de que hubiese una decisión editorial de que era importante y que no según el valor de la noticia y no del minuto a minuto. A mí me gustaría un poco eso, prescindir en algunos casos del minuto a minuto".

"A nosotros, afortunadamente, nos está yendo muy bien a la mañana en el segmento de 10 a 13, pero la verdad que el minuto minuto es, en muchos casos, un editor, a la par del productor ejecutivo, y eso es bastante hartante", agregó.

El conductor sugirió que debería haber un acuerdo para eliminar este tipo de medición. "Estaría bueno poder prescindir del minuto a minuto en algunos segmentos informativos", sentenció.

Embed

Luis Novaresio anticipó el importante paso que dará con su pareja, Braulio Bauab

En el plano personal, Luis Novaresio se refirió a su relación con Braulio Bauab, con quien se unió en matrimonio en 2021.

"Estoy pasando un momento muy pleno en mi vida y la verdad que después de haber escrito que estaba en contra el matrimonio, haberme casado es una contradicción más en mi vida", reflexionó.

El periodista señaló que el amor llegó a su vida cuando menos se lo esperaba. "Para mí fue totalmente inesperado volver a formar una pareja a los 50, casarme y convivir", afirmó.

Novaresio destacó el hermoso vínculo que tiene con Vera, la hija de su marido. "Vera tiene dos padres fantásticos. Yo soy su padrastro. La terminología moderna sería 'padre afín', pero es re largo decir 'padre afín' y 'padrastro' nos da como de la cenicienta y nos parece divertido. Entonces, yo soy su padrastro, cumplo ese rol, al cual Braulio y Virginia me habilitaron, y estoy muy feliz de cumplirlo", detalló.

Para coronar su gran presente sentimental, el conductor de A24 adelantó que están organizando una fiesta con motivo de un nuevo aniversario de su boda con Braulio. "Está decidido... vamos a hacer una fiesta en algún momento. Va a empezar al mediodía con la familia y va a ir decantando en una fiesta electrónica hacia la noche", cerró.