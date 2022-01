Luis Novaresio rompió el silencio: ¿está todo mal con Viviana Canosa?

Canosa replicó una publicación del diario El País de España, que hablaba sobre el tema, y manifestó su opinión. "Tu libertad extiende la mía, la de todos", escribió y arrobó al propio tenista. "La LIBERTAD es ante todo un hecho social", sentenció.

image.png

Luis Novaresio también se volcó a su Instagram, con un mensaje que muchos interpretaron como un palito para su ex compañera. "En serio, pensalo 10 segundos. Te parece que da, persona grande, ¿postear celebrando que Djokovic no se va a vacunar?", dijo el periodista.

Ante el revuelo que se generó sobre un supuesto cruce con Canosa, el conductor grabó un video para aclarar su postura.

“Lo primero que quiero decir es que me manifesté en contra de creer que Djokovic es la representación de la libertad y que es una lucha contra una opresión de no sé qué tipo. Quiero decir de movida esto: no tiene nada que ver Viviana Canosa, que es una compañera mía de trabajo por quien tengo afecto. No le estaba hablando a Viviana Canosa cuando hablé de este tema”, afirmó.

Embed

El periodista recordó aquella máxima que explica que los derechos de una persona terminan donde empiezan los de de otra. "En cualquier sociedad organizada, desde que la organización social existe, hay restricciones a las libertades individuales para poder vivir en comunidad. El hecho de pensar en una sociedad ideal, de una sola persona, supondría la libertad absoluta de esa persona para lo que quisiera. Ya con dos personas existe una restricción de que esta primera libertad de un ser humano no puede afectar de ninguna manera en su libertad a lo que le pasa a la segunda”, sostuvo.

“Me impacta que en Argentina tenemos que discutir que el agua moja. Las vacunas contra el covid sirven, no hay que empezar a recurrir a un médico que en YouTube dijo que por ahí... etcétera y etcétera... hay modos científicos de demostrar la veracidad de una experiencia”, concluyó.