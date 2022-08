Luis Ventura duro con Jorge Rial: "No trabaja de periodista"

"¿A qué periodistas de tu rubro admiras hoy?", le consultó Peña. Y el periodista de A la tarde respondió picante: "Ángel de Brito ha crecido muchísimo. Y si trabaja de periodista me gusta Rial, pero él no trabaja de periodista hace mucho tiempo".

"¿Y de qué trabaja?", repreguntó la conductora. "Todos lo sabemos", lanzó Luis. Y luego aclaró: "Yo no me peleé, yo las cosas siempre las digo en la cara, no las mando a decir. Él sabe lo que yo pienso, cómo siento y cómo soy".

"Cambió la relación, yo siempre le deseo lo mejor. Trabajé para que tuviera lo mejor. Yo sigo viviendo en un departamento de dos ambientes. Perdí muchísimas cosas pero gané mucho: tengo tres hijos", manifestó contundente Luis Ventura.

luis ventura 1.jpg

La impactante historia del material más caro y mejor guardado de Luis Ventura

Luis Ventura es conocido por tener material de algunas de las grandes figuras de la farándula y política de la argentina. El periodista cuenta con un enorme archivo, donde conserva imágenes, videos y audios de todos los famosos.

En el piso de LAM, América Tv, el panelista de A la tarde reveló cuál es el material por el cual más dinero tuvo que desembolsar y dio un dato impactante.

"¿Qué fue lo más caro que te ofrecieron?", le preguntó Ángel de Brito. "Un material, que todavía guardo, que tienen que ver con un presidente", precisó Ventura. ¿Un presidente argentino?", retrucó el conductor. "Un presidente argentino", precisó el ex Intrusos.

"¿Y el material de qué se trata?", quiso saber Andrea Taboada. "De una muerte", acotó Ventura y dejó a todos sin palabras en el estudio.

Nazarena Vélez remarcó que, tal vez, algún juez debería actuar de oficio e investigar el asunto: "¿Y eso no debería estar en la Justicia?". Sin embargo, el invitado explicó que se trata de un tema muy sensible. "Si vos te hacer responsable, yo te lo doy", sentenció.