Luis Ventura desmintió a Guillermina Valdés: "Con Javier García no se vieron una vez, fueron..."

Lo cierto es que tras observar su testimonio, Luis Ventura la desmintió al contar que no se trató de un sólo encuentro con el deportista sino que fueron varios.

"Acá lo que nadie dice es que esto nace en el verano y no se vieron una vez. Se vieron dos, tres, cuatro, cinco...", lanzó el periodista. "¿Cómo que se vieron más de una vez?", le preguntó Karina Mazzocco.

Y ahí Luis Ventura amplió: "Sí, esto viene del verano. No es de ahora. Se siguen conociendo pero no es un toco y me voy. Además, ¿Ustedes subirían a un auto de alguien a quien no conocen?".

La aclaración de Guillermina Valdés sobre su separación de Marcelo Tinelli

En sus historias de Instagram, la actriz Guillermina Valdés contó en qué fecha se separó de Marcelo Tinelli, para despejar cualquier tipo de conjeturas.

"Quizás la gente no sabe pero me separé en abril de 2022. Les mando un beso y gracias por leerme", precisó Guillermina con varios emojis.