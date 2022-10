Luis Ventura renunció a APTRA: ¿se suspenden los Premios Martín Fierro de Cable 2022?

Premios Martin Fierro

La sorpresiva renuncia de Ventura a APTRA se da en medio un conflicto interno, que aún no trascendió y que además conjuga una cuestión personal con la internación de su hijo menor, Antoñito, con un cuadro de neumonía.

Si bien la decisión es un hecho concreto por estas horas, no quiere decir que sea algo irreversible siendo que el periodista hizo una de las mejores gestiones en APTRA a tal punto que fue reelecto.

Luis Ventura: la internación de su hijo y la renuncia a los Martín Fierro

La renuncia de Luis Ventura a la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas se da en el marco de una difícil situación familiar siendo que su hijo menor, Antoñito, se encuentra internado por una neumonía.

“Estoy cansado porque son momentos indelegables por las capacidades de Antoñito”, reveló Ventura a PrimiciasYa. Además, contó que le están haciendo estudios para determinar bien cómo seguir el tratamiento.

“Tiene una neumonía con intermitencias diarias de fiebre. No pueden confirmar el germen que la provoca y, al no saber si es virósica o bacteriana, no saben cómo encarar el cuadro”, dijo.

Sobre el estado de Antoñito reveló: “Tiene sus venitas reventadas y ya no lo pueden canalizar y lo medican x boca. El flaco se las aguanta”.