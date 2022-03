Luis Ventura reveló un romance oculto de Beatriz Salomón y Ana Rosenfeld salió a cruzarlo

Al hablar de las diferencias que tuvo con Rosenfeld por ese caso, Ventura sacó a la luz un dato un dato desconocido sobre el pasado de Beatriz Salomón.

"Yo voy a contar algo que no lo sabe nadie. La señora Salomón, que en paz descanse, era amante de un ex juez federal famosísimo", reveló el periodista. "En ese momento?", le preguntó Yanina Latorre. "En ese momento", precisó el conductor de Secretos Verdaderos.

"Lo desconozco", comentó Rosenfeld. "Igual no se merecía todo lo que le hicieron", opinó Yanina. "Estás equivocada, si apuntás para acá. ¿Vos sabés quién llamó a quién? Salomón me llama porque estaban promocionado una cámara oculta a un famoso médico", respondió Ventura.

El periodista intentó seguir contando detalles del romance oculto de la ex vedette, pero Rosenfeld salió a cruzarlo. "¿Les parece bien hablar de esto? Podemos hablar todo lo que quieras de si estuvo bien o estuvo mal, pero me parece mal que vos ventiles algo, que ni yo sabía", retrucó la abogada.

"Ventura, no me gustaría volver sobre Salomón porque no puede defenderse", señaló Ángel. "No voy a permitir que vos digas que cuando estaba con Ferriols tuvo un amante, que fue un juez. No me consta. No lo sabe nadie", exclamó la abogada.

Finalmente, Ángel tomó las riendas del programa y dio por terminada la discusión. "Vamos a salir de acá porque no vamos a terminar nunca con esta discusión", sentenció.

¿Luis Ventura recibió un "mensaje" de Diego Maradona en vivo?

Un episodio escalofriante ocurrió con Luis Ventura al aire en LAM (América TV).

El periodista estuvo en el piso del ciclo de Ángel de Brito y contó una anécdota sobre un encuentro con Diego Maradona.

Mientras Ventura estaba recordando la charla con El Diez, algo llamó la atención de todos.

"Salgo del canal, paran dos camionetas en la puerta y viene gente de seguridad a buscarme. Subí a una de esas camionetas y me dicen 'quiere hablar con vos Victor Stinfale'", detalló el periodista.

En la oficinal del reconocido abogado estaba esperando por Diego Maradona. "Stinfale dice 'bueno muchachos, cuando terminen, me golpean la puerta'", siguió Ventura.

En ese instante, el periodista hizo un movimiento brusco y rompió una copa con agua, que estaba en una mesa del estudio de LAM. "Este es un mensaje de él (Maradona)", advirtió Andrea Taboada.

Para sorpresa de todos, Ventura recordó un dato clave de esa charla que tuvo con el ídolo de los argentinos. "Ese día Diego rompió una copa así", precisó.

"¡No te puedo creer!", exclamó Taboada. "Es cierto, yo conocía la historia y Luis me había contado que ese día Diego rompió una copa", acotó Pía Shaw, que mantiene una relación de amistad con el periodista.