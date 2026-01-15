La durísima respuesta de Sabrina Rojas y Natalie Weber a Fernanda Callejón: "Cayó en lo básico y machirulo"

Embed

Ante las quejas de la ex de Guillermo Cóppola por un presunto “aislamiento” dentro del programa, Sabrina Rojas aclaró cómo se manejaban internamente en Pasó en América. Según explicó, el grupo de WhatsApp del ciclo estaba conformado solo por productores, conductores y panelistas permanentes, funciones que desempeñaban Weber y Salwe. En ese marco, y con evidente fastidio, lanzó una declaración que marcó posición: "Todos se fueron contentos de Pasó en América".

Lejos de dejar pasar los dichos de Callejón, Sabrina Rojas cuestionó el nivel de las acusaciones y defendió públicamente a Natalie Weber, a quien María Fernanda había acusado de supuestos abusos de poder. Con tono firme, descartó esa versión y expresó: "Acusar a Natalie de que hace abuso de poder por tener un auto más caro… Jamás la vi ostentar".

Fue allí que Weber tomó la palabra y decidió responder con dureza a los dichos de su excompañera. Así, la panelista cuestionó lo que definió como acusaciones sin sustento y con un tinte machista. Visiblemente indignada, lanzó un descargo explosivo: "No tiene argumentos y cayó en lo básico y machirulo de decir que trabajo porque soy amiga de Pamela David, que tengo un Audi y soy cornuda porque soy botinera, falta que diga que laburo acá porque me acuesto con alguien".

Cómo fue el cruce de Sabrina Rojas con Gustavo Méndez en el que se metió María Fernanda Callejón

En medio de una controversia que volvió a tomar fuerza a partir de los recientes dichos del periodista Gustavo Méndez, Sabrina Rojas quedó otra vez bajo los reflectores. La situación se reactivó luego de que el panelista de La mañana con Moria (El Trece) asegurara públicamente que la actriz y conductora habría sido la responsable de la difusión de un video íntimo de Luciano Castro, un señalamiento que ella rechazó de forma categórica y sin matices

Fue entonces que mientras se encuentra al frente de SQP (América TV) en reemplazo de Yanina Latorre, Rojas eligió el espacio televisivo para hacer un descargo extenso y contundente. Fue después del tenso intercambio telefónico que mantuvo con el entorno de Moria Casán y, lejos de apaciguar el clima, decidió profundizar su postura y salir con firmeza a resguardar su imagen pública.

Aunque el foco principal de su enojo era Méndez, en su descargo apareció otro nombre que sumó tensión al escenario: María Fernanda Callejón. Sobre la actriz, Sabrina se mostró inicialmente comprensiva y coincidió con parte de su relato. “Fernanda contó, muy atinadamente, que cuando yo estaba embarazada Griselda le mandaba mensajes a Luciano”, expresó. Sin embargo, aclaró que la armonía se quebró cuando Callejón cuestionó de manera pública su ciclo anterior. “Le digo a Fernanda que ella dijo todo tal cual y mi tema no fue con ella, porque después salió a disparar contra el programa, algo para otro capítulo”, lanzó, dejando la puerta abierta a un nuevo conflicto.

Luego, la conductora retomó su embestida contra Méndez, a quien responsabilizó por haber alterado el contenido original del testimonio. “Tergiversó lo que, atinadamente, había contado Fernanda Callejón y dijo que yo viralicé aquel video de Luciano”, sostuvo, visiblemente indignada.

En ese contexto, Sabrina fue clara al marcar los límites de lo que está dispuesta a tolerar dentro del juego mediático. “Me banco que me digan cornuda, que no solté, que puedo conducir bien o mal, que soy linda o fea, pero que me acusen de algo que es un delito, no”, enfatizó con firmeza.

Además, se encargó de corregir información errónea que circuló durante la polémica. Aclaró que cuando el video de Castro se filtró, su hijo Fausto ya había nacido y que no atravesaba un embarazo, como se sugirió. También manifestó su decepción por la reacción posterior del periodista. “Méndez me dijo que estoy nerviosa. Yo estoy más tranquila que nunca en la vida. Me alteró que dijera eso. Estaba esperando que me pidiera disculpas y no fue así”, expresó.

Para cerrar, cuestionó la lectura psicológica que se hizo de un video antiguo suyo cantando un tema de Cazzu, presentado como actual, y lanzó una advertencia directa: “Llamé porque me pareció grave. Es un delito viralizar un video íntimo y Luciano fue víctima de algo que podría haberle repercutido de manera muy terrible. Gustavo, espero que, en lugar de tratarme de alterada y loca, chequees la información”.