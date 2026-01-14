Gritos, reproches y escándalo en vivo: Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón se cruzaron con todo

Al tiempo que continuó recriminándole al conductor de LAM: “No parás de enterrarme, y enterrarme, y enterrarme, y descalificarme. Eso se llama bullying, o pongámosle ‘mobbing’, porque es en el contexto laboral”.

En ese momento, Moria Casán le dio la palabra a Cinthia Fernández que hacía muecas con su cara mientras Fernanda descargaba su munición pesada contra el periodista de América TV.

“Me parece que una persona que opina no se convierte ni en misógino ni en nada por el estilo. Nosotros estamos sentados acá y opinamos de todo el mundo”, lanzó entonces Cinthia quien salió en defensa de su amigo.

Claro que María Fernanda no retrocedió ni una palabra de sus dichos y arremetió contra Cinthia: “¿Vos respetás que se denigre a una mujer? Porque a mí sí me denigró”.

Lo cierto es que el picantísimo ida y vuelta se puso cada vez más incómodo, sobre todo cuando la exchica del hilo dental le dio la derecha a De Brito y tildó a Callejón de interrumpir constantemente el panel, como en ese caso. “Vos ya opinaste antes. A mí no me jodas. ¿Cómo me vas a venir a decir cuándo tengo que hablar? No sos más que yo”, terminó disparando furiosa y a los gritos.

María Fernanda Callejón, Moria Casán y Cinthia Fernández

Por qué María Fernanda Callejón se peleó con Ángel de Brito

El enfrentamiento entre María Fernanda Callejón y Ángel de Brito lejos está de ser una novedad en el mundo del espectáculo. La relación entre ambos quedó marcada desde el paso de la actriz por el panel de LAM (América TV), una experiencia que no terminó de la mejor manera y dejó cuentas pendientes. Con el correr del tiempo, esas diferencias se profundizaron cuando la exvedette comenzó a referirse al ciclo y a su conductor en términos poco amables, algo que terminó de romper cualquier puente.

La tensión escaló aún más luego de un móvil televisivo cargado de incomodidad, que Fernanda decidió abandonar de manera abrupta. Esa actitud generó una fuerte reacción de De Brito, quien no dudó en calificar la situación como propia de “un loco” y cuestionar duramente su comportamiento. Desde entonces, los cruces públicos, las indirectas y los dardos mediáticos se volvieron habituales entre ambos.

En este contexto, el escándalo que involucra a Luciano Castro y los audios que confirmarían su infidelidad a Griselda Siciliani volvió a ponerlos en veredas opuestas. Todo se desencadenó cuando Callejón apuntó con dureza contra Sabrina Rojas por sus declaraciones en torno a la polémica que rodea a su ex. La intervención de Ángel de Brito en defensa de su amiga fue el detonante que reavivó una enemistad que parecía nunca haberse apagado.

Así, este martes, María Fernanda Callejón explotó sin filtro contra el conductor de LAM desde el programa La mañana con Moria (El Trece). “Este señor trata de instalar permanentemente que soy mala persona, mala compañera, fracasada y gagá. Eso es misoginia y además, sos violento conmigo porque decís que no valgo un peso. ¿Quién sos para desvalorizarme?”, lanzó de entrada, visiblemente alterada.

Pero el descargo no terminó ahí. Con el correr de los minutos, la actriz fue subiendo el tono y decidió sacar a relucir viejas situaciones compartidas en el medio. “Yo te abrí las puertas de mi cumpleaños cuando yo trabajaba en Enamorarte y vos estabas llegado de Azul TV, te abrí las puertas de par en par por pedido de mi peinador. Cuando Fort te quería destrozar, contando cosas tremendas, te defendí. No me vengas con esto”, recordó, con evidente enojo.

Como si eso fuera poco, Callejón también acusó al periodista de intentar silenciarla. “Me enteré que pediste que Moria me calle... No me calla nadie a mí. Llamame, hablemos y dejate de joder conmigo. No sé qué te pasa porque yo no te hice nada”, sentenció, totalmente indignada.