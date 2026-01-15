Bomba: Yanina Latorre expuso las fotos de la peor mentira de Martín Migueles a Wanda Nara

"Ellos fueron pareja 7 años, la dejó embarazada, por otra mujer, tuvo el niño sola, no la ayudó en nada, hoy el niño tiene 6 años y Migueles no lo conoce", continuó Yanina.

"Las veces que pactaron encuentro, él plantó al niño. Siempre le pasó muy poco dinero, nunca pagó nada, nunca se interesó, reitero, de todo hay pruebas. Ella le hizo juicio de alimentos, lo ganó el año pasado, la cuota a pagar es de 800 mil pesos. La paga, pero no le alcanza ahora", alertó la conductora contradiciendo por completo la versión que Martín Migueles sostiene. "Las mismas mentiras le dice a Wanda", sentenció Yanina.

Martín Migueles enfrentó las versiones de deuda de alimentos de su hijo

Martín Migueles salió a desmentir los dichos que Yanina Latorre difundió en las últimas horas sobre su vínculo con el hijo que tuvo con una ex pareja.

En su descargo vía Instagram, el empresario y ex novio de Wanda Nara fue tajante y negó de plano las versiones que circularon sobre deudas en la cuota alimentaria de su hijo.

“Desconozco los motivos de personas malintencionadas o despechadas que salen simultáneamente enseñadas a contar barbaridades y mentiras sobre mi persona. Salgo a aclarar esto sabiendo que las únicas personas que me importan saben la realidad y quién soy”, indicó el empresario.

Y remarcó firme: “No soy un papá abandónico es lo primero que quiero aclarar. A los 21 fui papá y aún a esa edad tomé con mucha responsabilidad y amor mi paternidad. Es falso que no paso alimentos, jamás fui deudor alimentario. Se puede comprobar online”.

Martín Migueles explicó que el conflicto con la madre del niño impidió cualquier tipo de vínculo con el pequeño, algo que, según su versión, siempre intentó lograr.

“Hemos intentado con mi familia conocer a mi hijo y jamás contestaron los mensajes, ni de mi hija, madre, padre y hermanas, menos los míos. Llamé por teléfono y me demandaron por hostigamiento. Decidimos ir por la Justicia y ahí estamos, esperando la mediación con toda mi familia”, resaltó.

Y dejó en claro otra vez: “Soy un papá que jamás se retrasó ni 15 minutos en pagar alimentos, prepaga y todo lo que necesitaban”.

