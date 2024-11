Luisana Lopilato habló tras el regreso de Rebelde Way y reveló si será parte de la gira

"Muchos quieren saber si voy a formar parte del tour de Erreway 2025 y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez, quién te dice que a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito", confirmó.

Luego explicó los motivos de su ausencia en el proyecto: "Básicamente es por temas de calendario, el 2025 lo tengo tomado con mucho trabajo, gracias a Dios. Voy a estar filmando en marzo, en Vancouver, una película, en mayo tengo Pepita la Pistolera y para finales de año también hay otro proyecto que se está terminando de confirmar".

"Estoy con mucho trabajo, son proyectos que vengo deseando hace bastante y que me tienen muy entusiasmada. Ustedes saben que Mía Colucci, Erreway fue un proyecto que me hizo sentir muy orgullosa de formar parte. Estoy siempre muy agradecida por todo el cariño de ustedes, hasta el día de hoy me llenan de amor en las redes", expresó entusiasmada.

Por último, manifestó: "Estoy muy contenta con Feli, con Benja y con Cami porque sé que la van a romper y bueno yo ya se los dije a ellos, pero saben que estoy acá para lo que necesiten y los apoyo en todo y vamos que la van a romper".

Embed

El escándalo que vincula a Michael Bublé tras el regreso de Rebelde Way y la ausencia de Luisana Lopilato

Esta semana se confirmó la vuelta de Erreway, el conjunto musical que surgió a partir de la serie Rebelde Way, conformado por Benjamín Rojas, Felipe Colombo, Camila Bordonaba y Luisana Lopilato.

Si bien los fanáticos se revolucionaron por la vuelta de Camila a los escenarios, la noticia se vio empañada por la ausencia de Luisana, y todos apuntaron inmediatamente contra su esposo, Michael Bublé.

La gira está programada para Europa y Sudamérica, y lo cierto es que tanto por el emotivo video que hicieron los protagonistas, y por las fotos del anuncio, quedó confirmado que Lopilato no formará parte del proyecto.

A pesar de que la actriz no dio declaraciones hasta el momento explicando los motivos de su decisión, muchos usuarios se expresaron en las redes y culparon al cantante de que ella no esté presente en la gran gira de la banda.

"A Luisana Lopilato seguro el marido machirulo no la dejó participar", "Me la juego a que Luisiana no está porque el esposo tóxico no la dejó", "Todo culpa de Michael Bublé", "Que Michael Bublé cuide a los niños", "Falta Luisana", fueron algunas reacciones.