Majo Martino denunció a una seguidora y causó preocupación: "Me hace temer por mi seguridad"

"Me hace temer por mi seguridad, por mi integridad física y el seguimiento que le hace a mi persona contactándose con terceros", amplió la panelista de Mañanísima (El Trece).

Sin dar más detalles, Majo finalizó el comunicado nombrado a su abogado y hasta el momento fue todo lo que expresó acerca del tema. "Pongo este tema en manos de la Justicia, en manos de mi abogado @martinleguizamon_1″, concluyó.

Majo Martino denunció a una seguidora

Majo Martino y Facundo Moyano fueron descubiertos en una situación íntima: el video

Majo Martino y Facundo Moyano fueron captados en una situación íntima durante un corte de Mañanísima (El Trece). El periodista Lucas Bertero grabó a su compañera cuando estaba charlando con el referente del peronismo, que estuvo hace unos días en el programa.

"Hace unos días, cuando estuvo acá Facundo Moyano, en un corte, yo percibí algo y empecé a grabar. Generé material para el programa. Fíjense la mirada y la postura de él", advirtió el panelista en el ciclo de Carmen Barbieri, mientras pasaban al aire el video.

En la grabación se puede ver a Majo Martino conversando con el secretario general del Sindicato del Peaje. En todo momento se los ve mirándose a los ojos, riéndose con complicidad y una trato súper cordial.

"Hay una pregunta que me dejó Facundo para Majo ese día. 'Preguntale a Majo si solo hay buena onda o hay algo más', me dijo", acotó Lucas Bertero. "No.... hay buena onda porque lo conozco hace años", precisó la panelista.

Para sorpresa de todos en la mesa, la periodista mandó al frente al referente del peronismo con un romance que siempre sonó fuerte en los medios. "Fuimos a comer un día con Connie Ansaldo y, a partir de ese momento, quedamos buena onda. Ahí me contó su romance con Susa.... ay", remató.