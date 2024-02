Majo Martino y Facundo Moyano fueron descubiertos en una situación íntima: el video

Embed

En la grabación se puede ver a Majo Martino conversando con el secretario general del Sindicato del Peaje. En todo momento se los ve mirándose a los ojos, riéndose con complicidad y una trato súper cordial.

"Hay una pregunta que me dejó Facundo para Majo ese día. 'Preguntale a Majo si solo hay buena onda o hay algo más', me dijo", acotó Lucas Bertero. "No.... hay buena onda porque lo conozco hace años", precisó la panelista.

Para sorpresa de todos en la mesa, la periodista mandó al frente al referente del peronismo con un romance que siempre sonó fuerte en los medios. "Fuimos a comer un día con Connie Ansaldo y, a partir de ese momento, quedamos buena onda. Ahí me contó su romance con Susa.... ay", remató.

La firme reacción de Majo Martino cuando Locho Loccisano aseguró tener una relación "mínima" con ella

Aunque parecía que el vínculo entre ellos culminó en buenos términos, Majo Martino y Locho Loccisano no pueden ni verse. Hay algunas cuestiones que quedaron pendientes y eso quedó en evidencia en una nota que el ex Combate le dio a Mañanísima, el programa donde trabaja su ex.

“¿Seguís hablando con Majo?”, le preguntó el cronista del programa de Carmen Barbieri. "Lo mínimo y necesario”, contestó el muchacho, con cero intenciones de hablar de lo que fue su relación con la periodista.

Cuando volvieron de la nota, en el piso de Mañanísima, Majo Martino no ocultó su incomodidad por las declaraciones de Locho Loccisano. "No me gustó. Dijo ‘lo mínimo y necesario’ y es ‘lo justo y lo necesario’… Yo ya no quiero hablar más del tema. Me cansé”, contestó, tajante.

A la periodista le cayó mal la actitud que tuvo su ex con el chef Santiago Albornoz, que estaba en el lugar donde se hizo la entrevista, pero fue notoriamente menospreciado por el entrevistado. “¡Basta! ¿Qué es esto?”, sentenció la panelista, indignada.