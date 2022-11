Majo Martino habló de su bisexualidad: "Fue una linda experiencia"

“¿Alguna vez fuiste juzgada por algo que hiciste o dijiste y te arrepentiste?”, le consultó Martina de Gran Hermano 2022 a la morocha. Y respondió: “Sí, me juzgaban de una mala manera con el tema de la bisexualidad, se me señalaba”.

“¿Sos bisexual?”, le preguntó la ex participante del reality de Telefe, y la panelista expresó: “Me ha gustado una mujer, sí, fue una linda experiencia, he tenido una historia con una mujer”.

“Hoy estoy de novia con un chico que lo amo, Lucas Locho te amo”, explicó Majo Martino.

Y fundamentó sobre el amor: “Cuando me gusta alguien, me gusta una persona y no su sexo en sí. Cuando uno está enamorado, no me atrae ningún otro hombre ni ninguna otra mujer”.

La predicción al hueso de Carmen Barbieri a Majo Martino para el verano

Carmen Barbieri sorprendió a todos al jugársela con todo en la relación de Majo Martino con Locho Loccisano, ambos ex participantes del reality El hotel de los famosos. ¿Qué pasó? La conductora aseguró que ambos darán una linda noticia en pocos meses.

"Te amo, te quiero, me gusta tu personalidad. Les va a ir genial en Carlos Paz", dijo Carmen. Y luego fue muy segura por más: "Si querés quedar embarazada, bárbaro, ojo que despupes van a querer cortar la gira...".

Y lanzó segurísima: “¡Se queda embarazada, en Carlos Paz te quedás embarazada! Te juro, te lo puedo asegurar”.