Incómoda coincidencia entre Majo Martino y Locho Loccisano en un boliche: las fotos

Majo concurrió a la discoteca con Mimi Alvarado, la novia de Luciano El Tirri. Locho por su parte fue al local bailable con un grupo de amigos.

locho loccisano ink 2.jpg

Sin embargo, tanto Majo como Locho evitaron reencontrarse y por separado disfrutaron de sus salidas a pura música música.

Cabe recordar que ambos se separaron a mediados del año pasado luego de conocerse más en el reality El hotel de los famosos y confirmar su noviazgo una vez terminado el programa.

Mirá las imágenes.

Mimi alvarado majo martino ink 3.jpg

Mimi alvarado majo martino ink 2.jpg

Mimi alvarado majo martino ink 1.jpg

locho loccisano ink.jpg

Mimi alvarado majo martino ink.jpg

Majo Martino reveló el motivo por el que evita cruzarse con Locho Loccisano tras separarse

Majo Martino contó en el programa Mañanísima, El Trece, la razón por la que no quiere cruzarse con su ex pareja, Locho Loccisano, de quien se separó a mediados del 2023 luego de conocerse más en el reality El hotel de los famosos y consolidar afuera con la relación.

La panelista blanqueó que decidió no asistir a un evento al cual estaba invitada para no ver a su ex, luego de ser alertada por Santiago del Azar de que estaría allí.

"Te amo, me encantaría que me aceptes la salida", le dijo el cocinero a su compañera de programa. Y Majo le dejó en claro: "Yo no te amo Santi. Me encantaría un novio chef pero que no sea picaflor. Que pique la cebolla pero que no pique las flores".

Ahí, apareció Diego Ramos y dijo: “Hoy Santiago está invitado a un evento al que no saben quién más va…”. Y Estefi Berardi lanzó: “¿Locho?”.

“Él dijo que me quería pegar un bife y yo dije que si quería le enseñe a hacer un bife”, añadió Del Azar sobre las declaraciones de Locho. Y ahí Majo comentó: “¡Ni se les ocurra!”.

Y la panelista explicó por qué optó por no ir a dicho evento: “De hecho iba a ir yo al evento y decidí no ir. Santi me dice que quería invitarme al evento, cuando le digo que ya estoy invitada, y me dice: ah no, cierto que va tu ex. Ahí me bajé".

"No es por nada, pero no me quiero desestabilizar", fundamentó Majo Martino sobre la razón que la llevó a no ir a ese evento donde estaría su ex.

Y Berardi cerró: “En el camarín, hace un rato, él (Santiago del Azar) dijo que está soltero y que está tan bien que no quiere saber nada con nadie. Pero después viene y te tira onda acá”.