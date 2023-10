Majo Martino y Locho Loccisano confirmaron una dolorosa noticia 

Luego, el ex panelista de Desayuno Americano hizo dos posteos, uno en Twitter y otro en Instagram, que alimentaron los rumores de crisis de pareja.

Locho posteo en medio de los rumores de separación

“El peine nos saca los nudos que tenemos en el cabello y las lágrimas los que tenemos en la garganta”, señaló junto al emoji que expresa fuerza.

Acto seguido, indicó que no hay que tenerle miedo a los giros de la vida, luego de haber hecho su peregrinación a Luján.

“No le tengamos miedo a los giros de la vida, a los desencuentros y respetemos los tiempos de Dios o del destino, ya que al final son sólo un paso más en la vida. La paz interior la encontraremos al final del camino”, escribió el influencer.

Y la semana pasada, PrimiciasYa se contactó con ambos, tanto con Majo como con Locho, pero la única que respondió fue la periodista y sorprendió con su tajante reacción.

"Si el que hace los posteos es él deberían preguntarle a él. Que cada uno se haga cargo de los que escribe. Yo no escribí nada", comenzó diciendo Majo a este portal.

"Estoy de vacaciones ahora y no tengo nada que decir, si ven en mis redes sociales no pongo nada y no es a mí a la que tienen que preguntar", cerró con tono molesto ya que no quería hablar del tema.

La palabra de Majo Martino y Locho Loccisano confirmando la separación

Finalmente, este lunes Majo y Locho confirmaron desde sus respectivas cuentas de Instagram que ya no están más juntos.

“Majo y yo queremos compartir con ustedes que hemos decidido tomar caminos separados n nuestras vidas. Esta no es una decisión que tomamos a la ligera, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento... Queremos agradecerles por el apoyo constante que nos han brindado a lo largo de nuestra relación. Apreciamos su comprensión y respeto en este delicado momento. Uno de los objetivos míos, personales, es que dejen de escribir ‘¿y Majo? ¿y Majo? ¿y Majo?’, porque me resulta realmente intolerable, tanto en redes como en persona. Gracias”, escribió ella.

Por su parte, Locho dijo: “Quiero contarles que nos separamos. Decidimos hacerlo aun amándonos, pero creemos que es lo mejor para nosotros, en este momento de nuestras vidas, aunque duela. Espero que sepan entender los tiempos de poder decirlo, pero a veces primero uno tiene que internalizarlo y procesar la idea para comunicarla... Quiero agradecerles el apoyo y el amor que tienen y tuvieron siempre con nosotros. Nos han hecho muy felices”.