Malena Narvay se sinceró y contó el calvario que vivió en su última relación: "Lo padecí"

“Empecé a registrar la oscuridad por muchas situaciones de la vida, una laboral, y otra por una relación mía en la que no la estaba pasando bien”, mencionó la cantante, quien terminó una relación con el dj Leo Cepeha en 2023.

Además, reconoció: “Fue como empezar a darme cuenta de que estaba tapando todo eso para que todo esté bien, pero al mismo tiempo estaba sufriendo maltrato o demasiados celos. Una relación muy tóxica".

Malena Narvay Leo Cepeha

“Hoy en día yo digo ‘¿cómo pude vivir todo eso?’. Estaba con una persona que quería todo el tiempo que yo esté correcta, bien, muy señorita. Cuando empezaba a ser yo, esta persona se enojaba”, reflexionó.

Y explicó: “En un momento fue ‘tengo que mirarme hacia adentro y decir todo luz, todo piola, pero yo también tengo mis partes oscuras’. Registrarlas, aceptarlas, fue el indicador de que algo tiene que cambiar. De hecho, el álbum se llama Dualidad y habla de esto, de la luz y de la oscuridad”.

Por último contó cómo pudo salir de esa situación y recordó: “A mí me pasó que lo padecí, pero tuve la suerte de que esta persona se vaya de viaje afuera. Tuve una relación a distancia. Pero tuve un año entero en el que pude conectar conmigo, con mis amigos, con la música. Recuperé mi personalidad. Me di cuenta de que no estaba siendo yo”.

Malena Narvay habló de su separación y confesó cómo se siente: "Creo que tengo que aclararlo"

Malena Narvay sorprendió a sus más de 200 mil seguidores en la red social X, exTwitter, contando lo que muchos intuían: que está nuevamente soltera. Así confirmó su separación del DJ Leo Cepeha, con quien se puso de novia allá por 2021 tras su polémica ruptura con Julián Serrano al comienzo de la pandemia.

“No había dicho nada de esto por mantener mi vida personal más privada, pero creo que tengo que aclararlo porque me siguen preguntando. Sí, me separé y hace ya meses. No estoy de novia”, escribió la artista.

E inmediatamente aclaró que lo bien que siente y en qué tiene puesta la energía por estos tiempos.

“Gracias por escribirme y preocuparse, la verdad es que todo está bien. Los proyectos que vienen este año me tienen muy enfocada y entusiasmada. La vida se mueve y todo es para mejor. Los quiero”, cerro su posteo junto a un emoji de un corazón blanco.