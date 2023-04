Malena Narvay presenta Alerta, su nuevo corte

“Escribí esta canción que creamos junto a Axe Follin y Fede Gomez hablando sobre el miedo que sentimos de volver a enamorarnos luego de haber sufrido un desamor. Esa dificultad de volver a confiar y entregarnos. En mi experiencia, después de una ruptura de corazón muy fuerte sentía que tenía el sentimiento de “amor” congelado. Aún después de un tiempo, si salía con alguien, no podía sentir absolutamente nada, ni tampoco quería. Estaba bloqueada, me había vuelto fría. Hasta que conocí a alguien muy especial, casi de casualidad, que me hizo sentir un ALERTA, creo que ahora si me estoy enamorando” y a pesar del miedo, el sentimiento fue más fuerte, en el buen sentido, volví a creer en el amor. Un amor nuevo, diferente, después de haber aprendido mucho. Una nueva versión”, fueron las palabras de la artista para describir qué la inspiró a escribir el tema.