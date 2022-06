Marcela Feudale redobló la apuesta y volvió a apuntar contra Estefi Berardi

El conductor de LAM quiso saber estará junto al conductor o su lugar lo ocupará Martín Salwe, como ocurrió en 2021 en La Academia.

En ese momento, Estefi intervino y lanzó: "¿Cómo te llevás con Salwe, Marcela? ¿Vos te llevabas medio mal, no? ¿O estoy equivocada?".

"Equivocadísima", respondió, tajante, la invitada y sumó: "Eso de que yo me llevaba mal con Martín lo inventaron, no lo traté mucho".

"¿Sentís que te saca tu lugar?", insistió la panelista. "Esta chica quiere crear quilombo al pedo", retrucó Feudale.

"Te estoy preguntando, ¿por qué me tratás así?", se defendió Estefi. "Las preguntas no se hacen de esa manera, se hacen bien. No crees problema donde no lo hay. Corrió el rumor, es es el problema, y vos le crees al rumor y no a mí. Entonces, bajá un cambio", siguió la invitada.

"Me parece que está un poco alterada", remarcó Estefi. "Lo que estás haciendo es de mala fe", añadió la locutora.

"Para mí, no", contestó la panelista. "Listo, quedamos así", sentenció la invitada y un silencio tenso se hizo en el estudio.

Marcela Feudale le dedicó un duro tuit a Estefi Berardi

Después del cruce al aire en LAM, Marcela Feudale publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, donde hay una captura de una conversación que tuvo con Martín Salwe cuando fue elegido para ser el locutor de La Academia.

En ese momento, la mano derecha de Marcelo Tinelli felicitó al joven.

"Busca que alguien te explique que significa “Mala Fe”. Se suponía que si me iba (de Showmatch), alguien iba a estar en mi lugar. La envidia fue algo que jamás atravesó mi vida @estefiberardi Espero entiendas y sepas que ser periodista es manejar realidades, no rumores ni especulaciones. Fin", expresó la locutora.