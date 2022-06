Marcela Feudale la frenó en seco a Estefi Berardi: "Bajá un cambio"

El conductor de LAM quiso saber estará junto al conductor o su lugar lo ocupará Martín Salwe, como ocurrió en 2021 en La Academia.

En ese momento, Estefi intervino y lanzó: "¿Cómo te llevás con Salwe, Marcela? ¿Vos te llevabas medio mal, no? ¿O estoy equivocada?".

"Equivocadísima", respondió, tajante, la invitada y sumó: "Eso de que yo me llevaba mal con Martín lo inventaron, no lo traté mucho".

"¿Sentís que te saca tu lugar?", insistió la panelista. "Esta chica quiere crear quilombo al pedo", retrucó Feudale.

"Te estoy preguntando, ¿por qué me tratás así?", se defendió Estefi. "Las preguntas no se hacen de esa manera, se hacen bien. No crees problema donde no lo hay. Corrió el rumor, es es el problema, y vos le crees al rumor y no a mí. Entonces, bajá un cambio", siguió la invitada.

"Me parece que está un poco alterada", remarcó Estefi. "Lo que estás haciendo es de mala fe", añadió la locutora.

"Para mí, no", contestó la panelista. "Listo, quedamos así", sentenció la invitada y un silencio tenso se hizo en el estudio.

Inesperado cruce entre Yanina Latorre y Estefi Berardi

Estefi Berardi y Yanina Latorre protagonizaron un tenso cruce al aire en LAM (América TV). Todos se generó en medio del debate por la demanda millonaria que Camila Homs le inició a su ex, Rodrigo de Paul, que se encuentra de viaje con su nueva novia, Tini Stoessel, en Miami.

En medio de la discusión, Estefi le recordó a su compañera que ella criticó a La China Suárez por dejar a sus hijos al cuidado de una niñera para pasar una noche con su pareja, Rusherking.

La angelita le recriminó a Yanina que con la actriz había sido letal por no estar con sus hijos, pero no estaba siendo tan estricta con Rodrigo de Paul, que se fue del país para disfrutar de unos días de relax lejos de sus pequeños, fruto de su relación con Homs, y cerca de la estrella de la música.

"Yo la critico a la China porque nunca está y es la mamá”, explicó Yanina, en referencia a lo que dijo cuando pasaron imágenes de La China con Rusherking hace unas semanas en LAM.

“Igual, vos tenés ganas de pelear conmigo y hablemos con Trimarco, porque vos tenés esas cosas. ¡Nena! Peleamos cuando termine el programa, dale lugar al abogado. ¡Qué pesada que es, por favor! Seguí hablando porque tiene una obsesión conmigo”, añadió la rubia, indignada con Estefi.