Marcela Feudale y Luciana Elbusto protagonizaron un tenso cruce al aire: "Yo no te hice echar"

En ese sentido, Marcela remarcó que no le pareció profesional el accionar de su compañera: “Me extraña que una periodista no sepa que la nota era Marengo”. Aunque Luciana aseguró que nunca habló públicamente de su tratamiento para ser madre, Feudale insistió: “Te diste vuelta y me lo dijiste a mí al aire, pero no tengo nada con ella y me tuneó y me eligió la ropa”.

Más adelante, Paula Varela recordó un incómodo momento que vivió Luciana con Marcela: “La saqué cag… porque ella tiene que saber. Tenés que defenderme a mí de la misma manera que yo, porque no te hice echar”, respondió Feudale, justificando su reacción.

Finalmente, Elbusto se refirió a su desvinculación del programa: “A mí me dijeron que tenía hasta julio, si Ángel hubiese querido…, pero capaz que no le fui funcional al show o no sé y ahí dijeron que me había ido porque ella lo había pedido”.

Marcela Feudale confesó qué famoso la tiene enamorada desde siempre: "¡Me encanta!"

En medio de los rumores de romance que vinculan a Adrián Suar con Rocío Robles, quien sorprendió al revelar la atracción que siente por el actor y productor fue Marcela Feudale.

Al ver una nota con Suar en LAM (América TV), la panelista se sinceró y compartió lo que siente por el exdirector de programación de El Trece. Primero, el actor se refirió con cautela al vínculo que lo une a Robles y negó estar en una relación.

"No estoy de novio, el día que esté de novio lo voy a decir. La quiero mucho, es divina e inteligente, gran periodista deportiva", expresó el Chueco.

Lo cierto es que al volver al estudio, y mientras Yanina Latorre daba detalles sobre la charla que mantuvo con Rocío Robles en torno a su vínculo con Suar, Marcela Feudale hizo referencia a la diferencia de edad entre ambos.

"Hay una diferencia sustanciosa de edad, él es más para mí que para ella", lanzó entre risas la panelista. "Estás envidiosa", comentó Latorre. Entonces, Ángel de Brito fue al grano: "¿Te gusta Suar?"

Y Marcela Feudale no lo negó: "Me encantó siempre. ¡Me encanta! Me divierte, me parece uno de los comediantes más lindos. Me atrae, me gusta."

"A una edad con que sea inteligente, gracioso y tenga plata, adentro. Se cuida, es obsesivo, es deportista… Le doy. Igual tengo marido, te lo dejo", remató Yanina, mientras Feudale asentía con complicidad.