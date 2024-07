Marcela Kloosterboer recordó el noble gesto de Nico Cabré cuando les tocó filmar una incómoda escena de sexo

“No es sencillo. Yo siempre estuve contenida por mi familia y también adentro del estudio me sentía contenida. Era un lugar de disfrute total. Sí hubo muchas veces situaciones donde yo tuve que poner límites y decir ‘esto no lo quiero hacer’. No es fácil, pero también te va moldeando la personalidad decir a los 11, 12, 13, 14 o 15 años ‘esta escena no me gusta, no la quiero hacer o no la quiero hacer así’”, aseguró Kloosterboer.

Marcela Klooosterboer - captura LAM.jpg

Al tiempo que aseguró no arrepentirse de los desafíos que eligió tomar, dado que siempre fue "fiel" a ella misma, así como en más de una vez debió plantarse frente a productores o directores cuando alguna indicación no le gustaba.

“Siento que tenía la confianza desde mi casa. El apoyo y eso es re importante porque hoy siendo mamá les doy ese apoyo a mis hijos con mucha conciencia. Tener eso de ‘andá tranquila que cualquier cosa voy yo’. Está bueno sentir eso y te da una confianza en vos mismo que vos podés hablar con respeto aunque vos tengas 15 y el productor, 50?", se sinceró la actriz, hoy casada con Fernando Sielig y madre de Juana y Otto.

Embed

Marcela Kloosteboer, sobre la actitud que Nicolás Cabré supo tener con ella durante las grabaciones de Son Amores

Fue allí cuando Marcela Kloosterboer mencionó a su colega y amigo, recordando cuando trabajaron juntos en Son Amores. “A mí siempre me resultaba incómodo tener que sacarme la ropa o escenas de sexo. Me pasó una vez con Nico Cabré, que después me agradeció por haberlo contado”, confesó la actriz.

Y detalló: “Yo recién entraba en Polka y él ya estaba ahí hacía un tiempo. Teníamos que hacer una escena como de la primera vez, había una frotación y a mí me incomodaba bastante hacer eso. Yo hablé con el director y Nico también dijo ‘che, yo no la quiero hacer así tampoco, hagámosla de otra forma, pero así no’. Le dije ‘gracias Nico, me salvaste’".

Nico Cabré y Marcela Kloosterboer en Son Amores.jfif

Asimismo, Marcela concluyó resaltando el empático gesto del actor: “Fue un gran compañero. Me vio incómoda y dijo eso. Él tenía más años en Polka. Yo tenía 16 años, era chica. Estuvo bueno porque me sentí apoyada y se lo agradecí”, dijo Kloosterboer para luego destacar: “Él me agradeció que lo recuerde. Fue un gesto buenísimo”.