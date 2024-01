Marcela Kloosterboer recordó el insólito pedido que le hizo un ex al trabajar con Mariano Martínez

“Me costó enfrentar a la prensa cuando hacía Son Amores, que estaba de novia con Mariano. Ahí que se yo, no se porque me escondía, pero bueno, por ahí recién empezas a salir, no sabes si va a funcionar o no y era como no contar nada. Era algo nuestro, veníamos de otra relación y no queres salir en todos lados”, admitió la actriz.

En eso, al ver en pantalla una imagen de ambos en escena hizo una mueca extraña que llamó la atención de todo el panel. “Recién cuando viste el beso con Mariano hiciste una cara…”, insinuó el conductor Adrián Pallares.

“¿Sabes por qué? Tenía un novio en esa época, yo no estaba con Mariano, que me decía date besos pero abras la boca. Me acordé. Mariano después cuando nos pusimos de novios me preguntaba '¿por qué me dabas esos besos?' Estaba censurada", reveló entre risas.

Patricia Palmer y Marcela Kloosterboer, juntas en Radojka

Desde el jueves 19 de enero en el Teatro Metropolitan regresa la comedia nominada a los Premios ACE y premiada en Mar del Plata y Carlos Paz: Radojka.

La reconocida actriz Patricia Palmer junto a Marcela Kloosterboer bajo la dirección de Diego Rinaldi, vuelve con una comedia fríamente calculada a calle Corrientes que se encuentra en cartel desde hace 4 años.

La obra cuenta con un humor inteligente escrita por los uruguayos Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal, ideal para estos tiempos en donde la risa es tan sanadora donde Gloria y Lucia son dueñas de momentos muy especiales.

Su director, Rinaldi, cuenta: “Trabajar con ellas es maravilloso, son dos actrices y comediantes geniales y siempre tienen ganas de seguir creando más allá del tiempo recorrido en la obra y la experiencia de cada una. Tienen mucha entrega y pasión, y eso me da mucha felicidad como director para enriquecer el espectáculo constantemente”.

“Uno siempre tiene un deseo como director, aunque no sabe que va a pasar con la obra y Radojka superó todas mis expectativas. Es una comedia que comenzó en pandemia y no sabía cuando iba a durar. Este año comenzamos a transcurrir el cuarto año, tuvo gran recibimiento y disfrute del público y críticas maravillosas. Nos acompañaron en la gira nacional e internacional y eso nos potencia a todos como equipo para seguir apostando y que más espectadores puedan disfrutarla”, remarcó su director.

Cabe recordar que las funciones son los jueves a las 22hs en el teatro Metropolitan y que las entradas están a la venta en Plateanet.

Sinopsis: Una anciana serbia, dos mujeres que se unen en un inesperado suceso que desencadena la trama de esta inolvidable comedia y las lleva a tomar una radical decisión para poder subsistir y conservar su trabajo, a partir de ahí las actrices entran en un juego de humor desopilante que el público agradece y disfruta. "¿Qué estarías dispuesto a hacer para no perder tu trabajo?".