Marcela Tauro, íntima: "Creo que no me voy a retirar nunca, en los medios voy a estar siempre"

"Hace 23 años que estoy en Intrusos, con varias administraciones, entré en el segundo equipo reemplazando a Marcela Coronel", señala Tauro sobre su desembarco en el exitoso programa que comenzó con Jorge Rial y que desde este lunes estarán a cargo Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Responsable a la hora de dar información y la credibilidad como su principal capital, la periodista destacó: "Soy larguera para los trabajos, por ahí no me imagino que voy a estar mucho tiempo. En Gente, por ejemplo, estuve muchos años, con Lucho Avilés también, y en Radio 10 con Polino estuve 18, así que soy larguera para los trabajos".

Intrusos 25 años

-¿Cómo se dio tu llegada a Intrusos?

Cuando entré a Intrusos, ya era una marca instalada. Ya estaban los chicos, entre a reemplazar a Marcela que estaba embarazada. Estábamos haciendo Indomables cuando Jorge era gerente de programación de América, se agarran a las piñas Jorge y Lucho, yo trabajaba con Lucho en Indomables, y luego con Mauro Viale que fue un exitazo. Hacía dos programas, uno al mediodía con Mauro (en el Canal 9) y otro a la noche que era como un Indomables pero con otro nombre, de ahí me llama Jorge, yo para variar en esa época estaba distanciada. Y de ahí comenzamos a trabajar.

-Pese a esa tensa relación con Jorge Rial, él siempre te respetó...

Sí. Él siempre me respetó a pesar de las peleas del medio. Y la verdad debo decirte que me dejó crecer. Yo era joven y superimpulsiva y en ese momento yo le contestaba al aire y él me decía 'vos no me podés contestar al aire'. Ahora en este Intrusos interino que tuve estuve aprendiendo porque yo estoy acostumbrada a opinar y como conductora no tenés que opinar tanto, tenés que dejar que opinen los demás Fue un entrenamiento intensivo el que tuve este mes y medio.

-¿Cómo te preparas para esta nueva temporada de los 25 años con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares?

Fue muy fuerte el cambio de los chicos porque no lo esperábamos, pero la televisión sabemos que es así y los chicos ya la tienen clara, como trabajar, se labura bárbaro... Lo importante es que nos llevemos bien, eso es lo seguro y lo importante es hacer un producto que le guste a la gente.

-¿Cómo es ser integrante de un ciclo que marca agenda?

A veces es difícil, no es una tarea fácil. La información nos llega permanentemente, pero hay que tener cuidado porque cómo lo demostrás después. Hay mucha información que se mezcla con la política y el espectáculo.

-¿Alguna vez te arrepentiste de dar una noticia?

Hubo un hecho del cual me arrepentí fue dar en su momento algo de Carlin Calvo, hace mil años, le pedí disculpas. Después hay algunas cosas que pude haber evitado, pero si se dio es porque se dio.

-¿Cómo es trabajar en América TV, un canal que marcó tu carrera?

América me deja ser y me dio la posibilidad de conducir interina, significa mucho y es como mi segunda casa. En todos estos años de Intrusos, he tenido mucha afinidad con Daniel Rinaldi, con Corita, con Luis ni hablar... En su momento hemos pasado por todas las etapas con Ventura. A Polino con la mirada ya lo conozco, como él me conoce a mí, con Guido Záffora también.

-¿Cómo te sentiste este tiempo a cargo de Intrusos?

Muy bien. Si vos estás mal, estás mal con los demás. Yo estoy feliz con la vida y la profesión que tengo. Me di cuenta de que antes no quise conducir, llegó en un momento donde me sentía preparada.

-¿Pensás en retirarte?

Yo creo que no me voy a retirar nunca, en los medios voy a estar siempre. A mí me gustaría mucho dedicarme a la espiritualidad, en un momento lo pensé, pero no sé si un programa, pero hacerlo en algún momento. Por ahí no quiero salir de mi zona de confort, me cuesta.

Marcela Tauro

-¿Con quién te gustaría trabajar que no hayas trabajado?

Me gustaría trabajar con Vero Lozano, me divierte y me parece por lo que me llega que es muy buena persona y compañera. En este medio me hubiera gustado probar con otros profesionales. Yo creo que soy una mujer que me puedo adaptar a cualquier programa de cualquier periodista. Nuestro medio es así, uno tiene que adaptarse. Yo he trabajado con muchos como Lucho, Mauro, Jorge, Luis, Fantino, Guido, Santi, bueno no quiero nombrar para no quedar mal con alguien, pero con todos vas aprendiendo en esta profesión.

-Junto a Yanina Latorre son las dos figuras femeninas más importantes de los ciclos más importantes...

Con Ángel de Brito también me gustaría trabajar en algún momento, ya que me preguntabas antes. Y con Yanina me gustaría, yo la respeto mucho, se destaca y hoy es una número uno. Muchas veces quería que fuera de invitada a Intrusos, me hubiera gustado... ¡Imagínate con estas lenguas no queda nadie en pie!

-Cómo estás hoy en el plano sentimental...

Me gustaría estar en pareja, por un lado, porque es tan lindo cuando estás enamorada, es hermoso y compartís un montón de cosas. Estuve muchos años en pareja y ahora no sé, todavía no hay nadie que me dé vuelta. He tenido propuestas, pero no he salido. Estoy en un momento que me tiene que deslumbrar alguien, pero estoy bien así, no estoy buscando. Estoy convencida de que llega.