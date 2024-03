Marcela Tauro reveló una cita íntima fallida que Guillermo Coppola tuvo con una famosa

Por otro lado, la panelista de Intrusos contó que una figura muy famosa del medio quiso seducir a Guillermo Coppola, pero él se echó para atrás. "Es una mujer del más alto nivel. No es Susana. No terminó pasando nada porque algo le pasó a él. No sé, no digo más...", sostuvo.

"¿Arrugó? ¿Se achicó? ¿Se comió los mocos?", quiso saber el notero de Socios del espectáculo, Walter Leiva. "No llegó a pasar. Sí, se comió los mocos”, admitió Marcela Tauro.

Al finalizar, la integrante de Intrusos mencionó que las mujeres que estuvieron con Coppola "conocieron un mundo maravilloso". "Conocían un mundo maravilloso porque es un hombre muy generoso. Falta la segunda parte, la tercera y la cuarta de la serie", remató.

Tras su feroz pelea con Guillermo Coppola, apareció un video que demuestra que Marixa Balli tenía razón

Luego del fuerte cruce entre Guillermo Coppola y Marixa Balli en LAM (América TV) por rememorar un viejo episodio, un video de archivo demostró este miércoles que la angelita tenía razón cuando relató su versión de los hechos.

Resulta que en los años 90 cuando María Fernanda Callejón salía en secreto con Coppola, los amantes tuvieron un accidente automovilístico. Según Balli, ella se encargó de cuidarla en el hospital y dio a entender que el representante de futbolistas no se había hecho cargo de la salud de Callejón.

“Yo no me voy, no me escapo. Fernanda queda con Daniel y con Barbarita, que la llevan a su casa, Fernanda dolorida, del cuello y de la frente”, se había defendido Guillermo de la acusación de Balli.

Ahora, el conductor Ángel de Brito anunció en su programa: "Apareció el archivo en donde efectivamente María Fernanda Callejón está enyesada, como comentaba Marixa, se la ve con el cuello ortopédico. Vamos a ver las imágenes y la nota".

En la nota vintage se la ve a Callejón con un cuello ortopédico y un yeso en una de las piernas. "Veníamos muy despacito, llovía mucho, veníamos cruzando el semáforo en verde y de golpe apareció un colectivo sin luces, a alta velocidad y en contramano", contaba Callejón.

"Había cenado con algunos chicos del elenco Buenos muchachos, y bueno... como es un lugar que se arma baile y todo eso, nos quedamos charlando, nos encontramos con Guillermo Coppola y un grupo de amigos, hicimos una gran mesa. Y bueno... le pedí a Guille que me alcanzara a casa porque mi auto no funcionaba muy bien", le había respondido María Fernanda al periodista que le había preguntado qué hacia con Coppola esa noche.

Después de la nota en la que Callejón había relatado que tenía una fisura de cervical, un esguince y el codo dislocado, Marixa -orgullosa de haber demostrado que decía la verdad- afirmó: "Estuvo cuatro o cinco días internada. Ella no se podía mover".

"Entonces Coppola nos mintió", le respondió Ángel. Acto seguido, Yanina Latorre intervino y se preguntó: "¿Pero por qué a Coppola le ofende tanto esta pelo...?". "Por el abandono. Es abandono de persona", aseguró el presentador.