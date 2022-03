Marcelo Tinelli rompió el silencio y confirmó cuándo regresa a la tv

"Sí. Vuelvo a la televisión este año. Será por El Trece con un gran programa. Un big show como siempre hacemos. Estamos viendo algunos formatos y evaluando un 'Bailando' para profesionales que está muy bueno. Con algún formato bueno vamos a volver en 2022, durante el segundo semestre", aseguró Marcelo Tinelli.

marcelo tinelli y guillermina valdés.jpg Marcelo Tinelli y su actual pareja, Guillermina Valdés.

En tanto, el segundo tema por el que más le consultan es sobre su relación con Guillermina Valdés. Sucede que durante 2021, al incorporarla al jurado del concurso de baile, se los vio discutir al aire en varias oportunidades. Así es que es dejó en claro que "Con Guille estamos muy bien, pasando un muy lindo momento, así que contentos de disfrutar esta familia hermosa ensamblada que hemos hecho".

Marcelo Tinelli también habló de sus hijos, sus mascotas y el fútbol

Pero claro que no sólo se refirió a esas dos cuestiones. Marcelo Tinelli también contó, para quienes le preguntan si piensa adoptar más perros, que "Tenemos muchos perros adoptados. En casa está Bricia, más todos los que tienen mis hijas. Más los que tiene Paloma, la hija de Guille, más Igor, el galgo ruso. Más las gatas que adoptó Paloma también, más perritos que tenemos adoptados en el otro piso. Son un montón, me parece que ya estamos". Aunque su hija Cande, no dudó en comentarle el posteo chicaneándolo asegurando que "Siempre entran más animales".

Además habló de las actividades de cada uno de sus hijos, para todos los que se preguntan de qué viven. Así, repasó sobre sus hijas mayores: "Micaela se fue a vivir a México con su novio Licha López que juega en Tijuana. Cande está trabajando bastante en el tema musical. Está haciendo equitación también y trabajando con Coti [Sorokin] en algunas cosas lindas que ya van a ver".

Marcelo tinelli e hijos.jpg Marcelo Tinelli junto a sus cinco hijos: Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo.

Y completó sobre sus otros tres hijos: "Fran está con la carrera de DJ presentando su nuevo trabajo que grabó en el sur, en la Patagonia Argentina. Juani está como modelo de una reconocida agencia y por ahí nos da una sorpresa y se nos va unos meses a vivir a Nueva York o a París. Lolo está en tercer grado, en el colegio".

En tanto, ya sobre el final no se privó de hablar sobre lo relacionado con el fútbol, y confió que tiene intenciones de viajar al Mundial de Qatar con toda la familia, entre otras cosas. "Me gustaría ir al Mundial con toda mi familia, llevar a todos los chicos. De hecho estuve viendo algunos lugares y casas de siete cuartos. Cosas gigantes porque somos muchos. Me gustaría ir a Qatar con todos", admitió y por supuesto agradeció el cariño de la gente que lo sigue hace tantos años.