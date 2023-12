Marcelo Tinelli sorprendió a Milett Figueroa con un romántico detalle

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Milett Figueroa compartió una historia, donde se puede observar el romántico detalle que Marcelo Tinelli tuvo con ella. La figura de América TV le envió un ramo de jazmines, las flores favoritas de la modelo peruana.

En la publicación, la figura de la competencia de baile eligió un tema de Whitney Houston para acompañar la imagen, que tiene una letra más que sugestiva: "Solía llorar por las noches antes de dormir, pensé que el amor tenía que doler, pero no es así. Él me llena, me da amor, es todo lo que tengo en este mundo, es el hombre que necesito".

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa hablaron de la posibilidad de casarse: "Cuando llega el amor..."

Desde que blanquearon su relación Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se muestran cada vez más enamorados. Tal es así, que - hace unos días - la modelo peruana se presentó en la pista del Bailando 2023 y ambos pusieron en común sus deseos de casarse.

Todo comenzó cuando desde el jurado, Pampita reparó en el detalle de que ambos ya se decían “te amo” y todo derivó en hablar de casamiento. “¿Para vos es prioridad el casamiento?”, le consultó entonces el conductor a su novia.

“Nunca lo he pensado así pero cuando llega el amor y las dos personas son románticas, como nosotros, nacen cosas lindas que nunca has pensando como el casamiento. La verdad que a mi me nace casarme con el amor de mi vida”, respondió ella con una mirada pícara.

Minutos más tarde, Marcelo Polino en medio de su devolución le sugirió a Milett que sea ella quien se encargue de la propuesta y ella reflexionó: “Te juro que nunca pensé en casarme, nunca en mi vida he soñado con eso y de verdad que me nace ahora”.