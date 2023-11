Milett Figueroa negó estar separada de Marcelo Tinelli con una firme declaración: "No se crean..."

Absolutamente sorprendida, Milett atinó a responder con total sinceridad: “No entiendo por qué me hacen esa pregunta. No tengo por qué hablar de absolutamente nada, todo está bien, todo está muy bien. En verdad yo estoy muy bien, no sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes”.

Al tiempo que ante la insistencia del cronista, Figueroa no pudo más que reiterar: “No entiendo de qué me hablan, en serio. Acabo de salir de la peluquería y me están interviniendo con esta pregunta que no tengo absolutamente idea de nada”.

Horas después, desde su cuenta oficial de Instagram pudo verse el sensual posteo de la modelo con el cambio de look de su cabellera -más rubio y alisado-, al que Marcelo Tinelli comentó casi de inmediato "Diosa absoluta" junto a dos emojis de un corazón y un fueguito, desmintiendo así separación alguna de la flamante pareja.

posteo Milett con comentario de Tinelli

Marcelo Tinelli reveló cuál fue el primer y romántico mensaje que le envió a Milett Figueroa

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa blanquearon hace unos días su romance en la pista del Bailando 2023, América Tv, si bien desde hace un tiempo daban indicios de la relación que nacía.

Así, el conductor y gerente artístico del canal de Palermo habló con DDM sobre este lindo presente sentimental y reveló cuál fue el primer mensaje que le escribió a la modelo peruana. “No sé por qué se dio ahora. Pero yo siempre digo que aprendí durante todo este tiempo a estar soltero y estar soltero no quiere decir que no haya visto a alguna chica o me haya encontrado con mujeres”, comenzó Marcelo Tinelli.

Y afirmó: “Lo que me pasó con Milett no me había pasado, naturalmente, con otras personas. Salta a la vista porque algo me pasó diferente y evidentemente tiene que ver cuando vos ‘matcheás’ con alguien, se vuelve diferente. Me pasó algo desde el primer día que la vi”.

Tinelli admitió que en la foto oficial del Bailando 2023 se dio el primer flechazo entre los dos y que no la conocía: “La verdad que desde que me la mostraron, siempre dije que era una linda mujer, pero yo nunca la había visto personalmente".

"Veía en su presentación que decía que era actriz, que había hecho seis películas y trabajado en España. Y el día de la foto me pasó algo especial. Reconozco que hubo ahí una mirada cuando entró y se río”, recordó el conductor.

Y reconoció que fue él quien se animó a iniciar las primeras conversaciones y cuál fue el primer mensaje que le mandó: “Yo di el primer paso. Tengo una persona, que es amiga ya hace mucho tiempo, que es Papelito de Perú, que es justamente quien la trajo. Entonces le escribí y le dije si me podía pasar el número de Milett y la primera vez le escribí yo. Le puse ‘hola, Milett’”.

“Le ponía corazones, la likeaba pero no me daba para fueguitos, me parecía medio desubicado. Le escribí y le puse ‘me encantó verte en la foto. Me encantó conocerte”, finalizó Marcelo Tinelli.