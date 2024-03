Marcos Ginocchio celebró el aniversario de la final de Gran Hermano y emocionó a sus fanáticos

"Un año. Hace un año vivía una de las mejores experiencias que me tocó vivir y todo gracias a ustedes, que formaron parte y estuvieron detrás de cada momento de felicidad, de cada risa, de cada llanto, acompañándome en mis errores y tropiezos, bancándome en todos mis defectos", expresó.

Junto a sus palabras, Marcos también compartió un video de su paso por el reality realizado por sus fanáticos. "Uno por uno todos los días me hacían llegar su cariño que tan bien me hacia y me hace. Sin Dios, mi familia y ustedes nada tendría sentido. Agradezco todos los días por eso y siempre lo voy a estar. Gracias por el edit", aseguró.

Finalmente, hizo referencia a sus compañeros de juego y concluyó: "Agradecerles a cada uno de mis compañeros porque de todos aprendí muchas cosas a lo largo del tiempo y me hicieron crecer y mejorar de una manera única. También a Telefe por haberme dado la oportunidad de ser parte de esta hermosa experiencia".

Julieta Poggio recordó la final de Gran Hermano con un tierno mensaje para Marcos y Nacho

A un año de la emocionante final de Gran Hermano (Telefe) que se disputó entre Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, la ex participante conmovió a todos con un un tierno mensaje en sus redes sociales.

La artista quedó en tercer lugar en aquella gala que coronó a Marcos Ginocchio como el campeón de la edición 2023 y recordó todo lo sucedido con mucha alegría y nostalgia.

"¿En qué momento pasó? Jamás voy a olvidar la adrenalina que corría por mi cuerpo esa noche, volviendo a la vida totalmente perdida y sin entender nada pero con miles de metas, ilusiones y sueños por delante", escribió junto al clip de su salida de la casa.

Julieta Poggio aniversario de la final

Luego compartió un video realizado por sus fanáticos sobre sus días en la casa y admitió: "La experiencia más única, irrepetible y mágica en mi vida. Gracias por acompañarme y por seguir haciéndolo".

Por último, le dedicó unas palabras a Marcos y Nacho y expresó: "Lo mejor y lo más lindo de esa noche fue compartirla con ustedes dos, querernos tanto, ser tan generosos y sentirnos ganadores los tres. No podría haber sido mejor".