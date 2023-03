Marcos Ginocchio contó qué destino solidario le dará al dinero que ganó en Gran Hermano 2022

"Desde que entraste a la casa siempre se dijo que vos ayudas a comedores, ¿esto es verdad? Sería hermoso que pusieras difundirlo", le preguntó Marisa Brel.

A lo que el joven salteño comentó: "Bueno, creo que justo ayer me puse a pensar qué es lo que haría yo con el premio. Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente y yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar Gran Hermano".

"Como lo dije en la casa, siento tanto amor que me llegó que necesito devolverlo de alguna manera", fundamentó el Primo, antes de dar a conocer qué hará con el dinero que ganó.

"¿Vas a poner un comedor?", le consultó la periodista. Y Marcos explicó: "No se si poner un comedor pero con lo que gané, los 19 millones. Voy a hacer lo que pueda para ayudar a los chiquitos de la calle".

Este lindo gesto del flamante ganador de GH motivó la reacción de Robertito Funes Ugarte: "¡Sos todo lo que está bien, Marcos!".

Marcos de Gran Hermano 2022 habló por primera vez habló de su misteriosa novia

Tras cinco meses sin contacto alguno con el mundo exterior, Marcos Ginocchio se coronó campeón de Gran Hermano 2022, Telefe, gracias al enorme apoyo por parte de la audiencia.

Es por eso que este martes fue la figura más esperada del último debate, donde despejó toda duda sobre la misteriosa mujer que lo recibió en el estudio junto a su familia el lunes pasado.

Fue la periodista Marisa Brel, una de las analistas del programa, quien la descubrió en el set televisivo y no dudó en compartir desde sus redes una postal junto a ella arrobándola bajo la afirmación "La novia de Marcos".

Al tiempo que agregó: “Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del Primo. Me apretó fuerte la mano y me sonrió”, y concluyó: “Ahí entendí todo. Comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos, estaban en familia”.

Así, anoche ya con el salteño en el estudio televisivo frente todos, Brel le relató la situación del lunes preguntándole directamente si la Juli salteña efectivamente es su novia, una novia de la que nunca habló dentro de la casa.

En tanto, Marcos Ginocchio, con su tranquilidad característica, explicó: “Justamente fue que yo entré a la casa y no estábamos de novios. Adentro, hablé con mi hermana (Valentina, que entró a la casa junto al resto de familiares) y le dije que la extrañaba, que quería verla cuando saliera. Mi hermana le contó y vino. Todavía no tuvimos tiempo ni nada”.