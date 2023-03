Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, por primera vez habló de su misteriosa novia: "La extrañaba"

Al tiempo que agregó: “Ellaes Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del Primo. Me apretó fuerte la mano y me sonrió”, y concluyó: “Ahí entendí todo. Comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos, estaban en familia”.

Así, anoche ya con el salteño en el estudio televisivo frente todos, Brel le relató la situación del lunes preguntándole directamente si la Juli salteña efectivamente es su novia, una novia de la que nunca habló dentro de la casa.

En tanto, Marcos Ginocchio, con su tranquilidad característica, explicó: “Justamente fue que yo entré a la casa y no estábamos de novios. Adentro, hablé con mi hermana (Valentina, que entró a la casa junto al resto de familiares) y le dije que la extrañaba, que quería verla cuando saliera. Mi hermana le contó y vino. Todavía no tuvimos tiempo ni nada”.

Finalmente, luego de cinco meses de aislamiento, este lunes Gran Hermano 2022 llegó a su fin, y el ganador tal como indicaban las encuestas fue Marcos Ginocchio, quien con el 70, 83% de los votos se alzó con el premio de 15 millones de pesos y una casa.

Pero en esa noche tan especial, el salteño no fue noticia sólo por eso: en la tribuna las cámaras captaron a Juli, su novia, y estallaron las redes sociales ya que según él no tenía pareja.

Sin embargo, las pruebas indicaron lo contrario y tras su salida de la casa se abrazó apasionadamente con la joven, y una de las analistas del reality, Marisa Brel, subió una imagen contundente.

"La novia de Marcos", escribió la periodista, junto a la salteña que posó ante las cámaras, y esa fue una de las tantas imágenes suyas que se viralizaron. Mirá.

