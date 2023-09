Marcos Ginocchio detalló cómo besa Julieta Poggio y sorprendió con su respuesta

“Yo tengo un novio nuevo cada semana”, le comentó Poggio a Andy Kusnetzoff. “Esta semana fue el hermano de Tini, ¿no?”, le dijo el animador. “Sí, también con mi compañero de teatro, con El Primo...”, respondió ella, haciendo referencia al ganador de Gran Hermano.

Y ahí Andy retrucó: “Pero eso fue verdad”. La actriz no lo negó y dijo: “Nosotros nos queremos muchísimo”. “Pero nunca fueron novios... o sí, no sé”, siguió Kusnetzoff. En ese momento, Marcos tomó la palabra y señaló: “Somos muy buenos amigos. La verdad que compartimos muchas cosas adentro de la casa, muchos momentos, y nos quedó una relación muy linda”.

Haciendo referencia a una pregunta anterior, Andy le consultó a Ginocchio: “¿Chapa bien Julieta”. Rápido, el ex hermanito salió airoso de la jugada pregunta. “¿Si chapa bien? Vamos a tener que preguntarle a Lucca”, manifestó, haciendo referencia al ex de Poggio.

Lucca Bardelli se postuló para el Bailando 2023 ¿con la enemiga de Julieta Poggio?

Lucca Bardelli cobró notoriedad luego de Gran Hermano 2022. Aunque no fue participante del reality, su novia, Julieta Poggio, fue una de las figuras que ganó más fama en el programa y, por consiguiente, él también cosechó popularidad.

Anoche, el ex de la modelo y actriz estuvo en el estudio del Bailando 2023. En una nota para las redes del certamen, el joven reconoció que no descarta participar del programa de Marcelo Tinelli.

"Vine a ver... pero puede ser. No sé la verdad. No me anoté ni nada", expresó Lucca cuando le preguntaron por la posibilidad de sumarse a la competencia. "Es la primera vez que vengo", comentó.

Para no pecar de fanfarrón, el ex de Julieta Poggio advirtió que no es muy bueno para la danza. "Soy de madera. No aprendí nada de Juli", manifestó el muchacho.

Por último, al momento de dar el nombre de una figura para bailar en la pista, Lucca sorprendió. "¡Coty!", exclamó, pero cuando le repreguntaron si estaba seguro recapacitó: "No, mentira... no sé la verdad, no te digo nadie porque ni idea", cerró.