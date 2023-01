Marcos y Romina sorprendieron a todos al revelar a quién salvaron en Gran Hermano 2022

Embed

En una charla íntima, a solas, ambos dieron sus puntos de vista y dejaron en claro a quien quiere salvar cada uno. “Tenemos que decidir, yo elijo por sentimiento, me gustaría salvarlo a él (Agustín)”, dijo Marcos.

Romina sumó "yo a Agus no lo quiero salvar, ya sabes a quien quiero salvar (Daniela). Tenemos que hacer una estrategia para que puedan llegar los dos “, manifestó.

Primero sacaron a Lucila y luego a Daniela, sobre esta última la decisión sorprendió tanto dentro como fuera de la casa. Y finalmente, la decisión fue salvar a Ariel, una decisión que claramente tuvo que ver con ser imparciales.

La placa quedó definida entre Lucila, Daniela y Agustín.

image.png

Gran Hermano 2022: La Tora encaró a Camila y no se guardó nada

Esta semana, Camila Latanzzio y Lucila Villar protagonizando un fuerte cruce en la casa de Gran Hermano 2022. La Tora puede ni ver a la joven de Ituzaingó y se lo dijo en la cara.

"Vos estás diciendo que yo dije que ustedes me hacen bullying. Nunca en mi vida dije eso. Ni lo voy a decir porque es mentira. Que no me lleve bien con vos, es otra cosa. Y eso es meter cizaña. Por eso, te voté", expresó Camila, enfrente de todas las chicas.

En ese momento, La Tora la frenó y marcó sus diferencias. "Sos me votas y querés que te chupe el cu... y que esté todo bien. ¿Vos estás loca?", le recriminó.

"¿Y por qué no te puedo votar?", le dijo Camila. "Votame, pero después no me digas: 'Hola Torita, buen día'. No me digas 'hola, buen día'. Va a haber buena convivencia, pero no me interesa tener nada con vos porque no te creo", remató Villar, furiosa.