Desgarrador llanto de Camila en la gala de Gran Hermano 2022: "Me hacen sentir mal todo el tiempo y..."

“Yo no sé si estoy lista para eso porque sigo pasando lo de mi papá y acá no me siento libre ni para darle un abrazo a nadie”, agregó, con el dolor aún latente por la partida de su padre y las críticas que recibió por cómo se maneja con Alfa dentro de la casa.

“Siento como que me están apagando por completo. La estoy pasando mal y no lo quiero demostrar porque van a decir una cosa u otra”, concluyó Camila, con lágrimas en los ojos.

Marianela Mirra aniquiló a Marcos de Gran Hermano 2022

Casi como una panelista especializada en el reality más famoso de la televisión, Marianela Mirra-ganadora de la edición 2007- sigue desde sus redes sociales el día a día de Gran Hermano 2022 y no deja de disparar a diestra y siniestra. En las últimas horas, lo hizo contra Marcos Ginocchio donde volvió a tildarlo de aburrido, entre otras cosas.

"Ayer viendo Gran Hermano, me preguntaba qué se hace con Marcos? Yo apostaba a él, desde el principio, pensando que iba a mostrar su juego", pero inmediatamente lo fulminó lanzando: "Es insosteniblemente aburrido".

Al mismo tiempo, la ex Gran Hermano arriesgó una final enteramente femenina. "No estaría empatizando con ninguno, aunque sigo sosteniendo que me gustaría o veo, una final de mujeres",lanzó Marianela Mirra desde sus Instagram Stories.

En tanto, también dio su opinión de lo que espera de Nacho, el otro rubio del reality de Telefe. "Y Nacho? Me gusta... no sé dónde hacerlo encajar... él tiene que dar el batacazo de una buena jugada y posicionarse solito con las chicas en la final", cerró su sesión de opinología virtual.