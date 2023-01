Gran Hermano 2022: ¿Quiénes son los nominados de esta semana?

"Le voy a dar tres a Agustín, me molesta como quiere que todos le tengamos miedo o respeto con su papel de estratega, haciéndose él que se las sabe todas. Le voy a dar los segundos votos a Ariel, porque lo veo buen tipo, pero es un personaje lo que hace”, dijo.

Camila, que no está pasando por su mejor semana y en previa de la gala se pudieron ver informes donde se la vio muy angustiada, le dio sus votos a Lucila y Nacho.

Alfa decidió nominar a Ariel y Lucila. "A Ariel, por más que hayan mejorado las cosas, es con quien menos afinidad tengo", y a La Tora "por estrategia"

Gala de nominación y sorpresas en Gran Hermano 2022

La Tora fue la siguiente en entrar al confesionario, y nominó a Camila y a Ariel. "Esta placa va a ser más por afinidad porque las posibilidades se agotan y hay gente que no quiero tocar hasta lo último", dijo.

Le siguió Ariel: "Los primeros dos votos van para Alfa y el otro es para Julieta. Que la placa sea jugosa en términos de salvataje que tienen que hacer Romina y Marcos”, dijo el participante.

Agustín decidió nominar a Daniela y a Julieta: "Con las dos me llevo super bien y creo que les va a ir bien si quedan en placa”, dijo. Luego siguió Romina, quien le dio dos votos a Nacho y uno a Agustín: "Le tengo mucho cariño, pero es una persona que siempre me generó muchas dudas. Y siempre voto por afinidad, con quien me siento más cómoda".

Marcos decidió nominar a La Tora y a Ariel. "Son con menos quienes tengo afinidad. No tengo tanta relación con ellos como con otros", aseguró "El primo".

Los votos finales y una decisión que lo cambió todo

Y llegó el turno de Daniela. La participante decidió nominar a Agustín, "tiene actitudes raras conmigo, me quiere dar su remera, me habla de Thiago, le pedí que la corte pero siguió, no se si es parte del juego o es su personalidad. Es incómodo". El siguiente punto se lo dio a Ariel, "por afinidad, es de los últimos que entró y no tengo tanta relación".

El último en entrar a votar fue Nacho, quien hasta el momento era uno de los más votados. "Aunque me duela y sea complicado le voy a dar dos votos a Daniela, pero por estrategia me conviene que esté en esta placa, y le voy a dar un voto a Camila, estoy casi convencida de que va a estar en la placa". Con su nominación, Nacho logró evitar quedar en placa

Con 7 votos para Ariel, 6 Agustin, 5 Lucila, 4 Daniela, 3 Nacho y Camila, y 2 para Walter y Julieta, la placa final quedó entre Ariel, Agustín, Lucila y Daniela, y este jueves, uno de ellos será salvado por Marcos y Romina, los líderes de la semana.

