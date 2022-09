María Becerra estrenó nuevo tema y el director de Seguridad Vial hizo una dura crítica

"Ponlo en automático, sé mi fanático, cómo se siente si rebotan los neumático', a 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisa'" comienza entonando María Becerra, para luego continuar susurrando entre urbana y sensual: "Y como el Daddy-Daddy, vamo' a meterle gasolina, este Ferrari-ari sabe' que e' made in Argentina, que no cunda el panic, que esta noche no se termina, y si es necesari, lo estacionamo' en la banquina".