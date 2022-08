El nuevo novio de María Becerra le tiró un palito a Rusherking

A los pocos meses, él comenzó un romance con la China Suárez y ese amor se consolida día a día.

image.png

Mientras, María seguía sola -y muchos decían que despechada- hasta ahora. La cantante más popular del país encontró amor en los brazos del músico J Rei, en estos días muy popular por su nuevo tema “Tu turrito”, junto con Callejero fino.

Si bien ellos no lo confirmaron públicamente, ya fueron vistos a los besos en lugares públicos y se le sumó una publicación de María tomándole la mano.

A minutos de que la joven publicara eso, J Rei usó sus redes para tirarle un palito a Rusher: “Vos tan linda y el tan loro”, a lo que sumó dos emoticones de ojitos mirando al costado y nervios.

jrei.jpg

El desubicado pedido de María Becerra para no toparse con la China Suárez

Las cosas entre María Becerra y la China Suárez no están bien. La cantante no tiene buen vínculo con la actriz porque está de novia con Rusherking, su ex novio, y eso las ubica en veredas opuestas.

Este fin de semana tocó Tiago TZK en el Movistar arena, el músico es parte de “Los del espacio”, el grupo de artistas que vivían juntos y se hicieron muy amigos, en el que está incluido Becerra y Rusherking.

Todos fueron a hacerle el aguante y no solo eso, sino que también a cantar los temas que tienen en común. Así que cantó con Becerra y luego subió al escenario Lit Killah y Rusherking.

En ese momento estaba la China debajo del escenario y María pidió a los organizadores que no quería cruzarla. Así que la sacaron del lugar de forma abrupta.

“En un momento un hombre se acercó a ella y la apartó unos 30 metros de donde estaban todos“, reveló Paula Silva a Mitre Live.

Entonces, la cantante estuvo lejos y no cerca de la actriz que mostró mucha sorpresa cuando Tiago cambió la letra de la canción que decía “como Rusher y María”, por “como Rusher y La China”.