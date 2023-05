María del Mar Ramón, la novia de Jorge Rial, generó polémica con un comentario sobre la salud del periodista 

“Tenemos un humor raro. No tengo nada personal contra gente que no conozco. Este tema me pone muy nerviosa”, señaló la escritora.

Luego, al querer aclarar que no tiene nada para decir ya que no es la protagonista de esta historia, haciendo referencia a la salud de Rial, María del Mar arrojó una desafortunada frase: “Yo no fui la que murió y revivió”.

Tras esas palabras, las angelitas la aniquilaron por sus dichos. “No da ponerle humor a eso”, comentó Yanina Latorre. Y Marixa Balli sumó molesta: “No, la verdad es que no tiene broma lo que pasó. ‘¿No soy el que murió y resucitó?’ Es lamentable”.

Por su parte, Ángel de Brito dijo: “Quizás es humor negro”. Sin embargo, Yanina añadió: “Igual a veces dicen humor raro y es humor malo”. Entonces, Andrea Taboada manifestó: “No me resulta graciosa, no me parece que sea un tema para abordarlo así, es una persona que estuvo al borde de la muerte. Me parece que es un poco tontona”.

Jorge Rial fue operado tras el infarto que sufrió en Colombia

El sábado 29 de abril, Jorge Rial tuvo que ser trasladado de urgencia a la clínica del Country en Bogotá, Colombia, luego de presentar una complicación en el corazón. En dicho centro de salud, el conductor sufrió un infarto y debió recibir reanimación.

Después del susto, el periodista regresó a Buenos Aires, donde se realizó un chequeo médico en el Sanatorio Finochietto. Los profesionales que lo trataron decidieron que debían colocarle un desfibrilador cardioversor.

Este miércoles, Jorge Rial fue operado en ese mismo nosocomio. “Perfecto. Fue apenas de 40 minutos. Me pusieron un dispositivo para evitar arritmias”, manifestó el conductor en diálogo con Infobae tras la intervención. "Mañana vuelvo a casa", agregó.

¿Qué es un desfibrilador cardioversor implantable? Un desfibrilador cardioversor implantable (DCI) es un dispositivo que detecta cualquier latido cardíaco rápido y potencialmente mortal, llamado arritmia. Si se presenta dicho latido cardiaco, el DCI envía rápidamente un electrochoque al corazón para transformar el ritmo de nuevo a la normalidad.

Guillermo Capuya, el médico personal de Jorge Rial, también dio más detalles de la intervención. “Se hizo en las primeras horas de la mañana, estaba programada. Fue un procedimiento sin ningún tipo de inconvenientes y no modifica en nada el curso de su recuperación, al contrario”, concluyó.