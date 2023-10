Se complica la situación de María Fernanda Callejón en su denuncia contra Ricky Diotto: pelea y renuncia

Callejón Diotto - Callejón no se presentó a la pericia psiquiátrica - cpatura Intrusos.jpg

En tanto, la intrusa reveló que "La novedad es que Fernanda Callejón no se presentó a la pericia psiquiátrica ordenada por la fiscalía". Y confió que "los motivos hasta ahora se desconocen, pero lo que podemos suponer es que no tiene abogado hasta el momento" después de la renuncia de los dos letrados que tuvo en este proceso.

Además, agregó que "no le cabe sólo la pericia psiquiátrica a Callejón, sino que también en días le toca ir a Diotto, que puede ir solo o acompañado por la Dra. Elba Marcovecchio que es su abogada". Así como también aseguró que esta pericia era muy importante porque "Ya queda poco para que finalmente se resuelva esta situación o que vayan a juicio".

Por último, la periodista de América TV agregó que "Por un lado, Diotto ya presentó seis testigos -gente que conoció a la pareja e incluso estuvieron de vacaciones con ellos-", mientras que por el lado de María Fernanda "es más endeble su defensa, porque habría presentado a tres mamás del colegio, que lo que dice la gente que los conoce es 'cuánto puede conocerte una mamá del colegio' teniendo en cuenta la edad de la nena y lo que vos podés compartir en una situación de un cumpleaños o de una cena".

Se conocieron aterradores detalles de la denuncia de María Fernanda Callejón a Ricky Diotto: "Me tiró contra la pared"

Después de que María Fernanda Callejón tildase de violento a su ex, Ricky Diotto, en mayo pasado se conocieron detalles de la presentación formal que hizo la ex vedette en la Justicia donde denunció al padre de su hija por violencia de género.

Desde Socios del espectáculo (El Trece), revelaron que tuvieron acceso al documento donde está detallada la violenta situación que Callejón asegura haber vivido en junio del año pasado y que habría sido el detonante de su separación de Diotto.

"Los últimos años de matrimonio, Diotto comenzó a maltratarme y recriminarme que todos nuestros bienes eran de su propiedad. El 5 de junio del 2022, mientras nuestra hija se encontraba en nuestra habitación, Diotto me llevó a la cocina y empezó a gritarme para que reconociera que él mantenía la casa y pagaba los gastos", reveló Callejón según el programa del canal del solcito.

Pero lo más aterrador fue lo que siguió, según consta en su relato judicial. "Sus gritos eran tan fuertes que instintivamente, saqué mi celular y empecé a grabar para mandárselo a mi abogada. Cuando él advirtió que lo estaba grabando, su rostro se desfiguró de la ira. Me tomó fuerte de los brazos para tirarme luego contra la pared".

Al tiempo que agregó: "Tanto miedo tuve que salí a la calle en plena noche, me quedé llorando y temblando hasta que me vio una vecina del barrio, me llevó a su casa para tranquilizarme". Según ese mismo documento, esa persona la ayudó a "Tomar conciencia de la situación de violencia que había vivido y que ponía en riesgo mi integridad física y psíquica".

En tanto, eso no fue todo. Porque una vez que se fue de la casa, Fernanda hizo saber que siguió recibiendo agresiones a través de su teléfono celular: "Fueron varios mensajes agraviantes en los que hacía exigencias de tipo patrimonial en relación a la futura división de bienes".